Пожар в парке возле стадиона «Краснодара» потушен

Пожар, возникший возле стадиона «Краснодара», потушен.

В администрации парка сообщили, что возгорание произошло из-за воспламенения теплоизоляции внутри рабочего корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки, а также инвентарь сотрудников. В сообщении МЧС России по Краснодарскому краю сказано:

В Краснодаре по ул. Восточно-Кругликовская произошло возгорание на площади 90м2. На месте от МЧС России работали 8 специалистов и 2 единицы техники.

Сообщение о пожаре поступило в 12:25 17 июля. На место незамедлительно выехали подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев в 12:51 пожар удалось локализовать, а в 13:22 ликвидировать.