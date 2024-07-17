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Пожар в парке возле стадиона «Краснодара» потушен

вчера, 14:50

Пожар, возникший возле стадиона «Краснодара», потушен.

В администрации парка сообщили, что возгорание произошло из-за воспламенения теплоизоляции внутри рабочего корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки, а также инвентарь сотрудников. В сообщении МЧС России по Краснодарскому краю сказано:

В Краснодаре по ул. Восточно-Кругликовская произошло возгорание на площади 90м2. На месте от МЧС России работали 8 специалистов и 2 единицы техники.

Сообщение о пожаре поступило в 12:25 17 июля. На место незамедлительно выехали подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев в 12:51 пожар удалось локализовать, а в 13:22 ликвидировать.

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Все комментарии
dxpjbd2g9wst
dxpjbd2g9wst
вчера в 20:02
Стадион не сгорел и ладно.
fp772av2xvx2
fp772av2xvx2
вчера в 17:37
Диверсия это, а не происки природы.
lotsman
lotsman
вчера в 16:47
И что? Это как то относится к ФК "Краснодар"?
adekvat
adekvat ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:41
А электрик при чем, работяги переодевались бычок не затушили.
STVA 1
STVA 1 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 15:28
Да там щас за 40 градусов!
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:07
Видимо жара способствовала пожару...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:07
Обеспечивающий электрик получит по шее за такое.
Гость
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