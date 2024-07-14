Фанаты сборной Англии устроили ДТП в центре Берлина

1720965262

вчера, 16:54

Английские болельщики, находившиеся в нетрезвом состоянии, устроили ДТП в центре Берлина. По данным источника, пострадавших нет.

Всё произошло на пересечении улиц Фридрихштрассе и Шиффбауэрдамм. Там располагается бар Murphy's, ставший одним из мест притяжения англичан в центре столицы Германии. Фанаты забрались внутрь трабанта, стоявшего рядом в качестве экспоната, другие растолкали его и направили на проезжую часть, где он столкнулся с одним из автомобилей. Место сразу же оцепили дежурившие сотрудники полиции.

Отмечается, что фанаты оскорбляют водителей, дебоширят, не обращая абсолютно никакого внимания на полицейских, которые в большом числе находятся в районе бара.