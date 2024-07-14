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Фанаты сборной Англии устроили ДТП в центре Берлина

вчера, 16:54
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Английские болельщики, находившиеся в нетрезвом состоянии, устроили ДТП в центре Берлина. По данным источника, пострадавших нет.

Всё произошло на пересечении улиц Фридрихштрассе и Шиффбауэрдамм. Там располагается бар Murphy's, ставший одним из мест притяжения англичан в центре столицы Германии. Фанаты забрались внутрь трабанта, стоявшего рядом в качестве экспоната, другие растолкали его и направили на проезжую часть, где он столкнулся с одним из автомобилей. Место сразу же оцепили дежурившие сотрудники полиции.

Отмечается, что фанаты оскорбляют водителей, дебоширят, не обращая абсолютно никакого внимания на полицейских, которые в большом числе находятся в районе бара.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:09
Сегодня будут плакать они
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:00
Я- только ЗА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista
вчера в 19:52
Пожелаем командам честного футбола 🤝...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:48
Вы за Испанию?))) Тогда- мы по разные стороны баррикад. Но это, никак не меняет моё Уважительное отношение- к Вашему Таланту, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
😊 ок...я прослежу...с испанцами буду смотреть...тут уже праздник Алькарас выиграл у Джоковича...ждём дубль сегодня)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:12
Плакать не будут, они устроят корриду. Вопрос только- кто будет в качестве быков?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
Capral
Capral ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 19:10
Если бы только это...
😭😭😭
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:56
И как немцы это терпят?
STVA 1
STVA 1 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 18:51
Дык они же считают себя европой! цветущий сад как сказал дед боррель)))
Futurista
Futurista
вчера в 18:32
В случае поражения сб. Испании испанские фанаты будут пить и плакать, если проиграет сб. Англии английские фанаты будут пить и все крушить)...
Comentarios
Comentarios
вчера в 17:40, ред.
Наших не хватает как с ними общаться показали. Русские вперед
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:33
Зачем этих людей пускают вообще в Европу?
ycypdm7gxnp7
ycypdm7gxnp7
вчера в 17:30
Надо к ним подходить строже!!!
adekvat
adekvat ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:26
Нормально все будет это одна из высших рас, культура и толерантность этоих все.
Вещий
Вещий
вчера в 16:57
А что будет после матча или на радостях или с горя будут чудить...
Гость
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