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Президент Колумбийской федерации футбола подрался во время финала Копы

вчера, 22:36
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗакончился в доп. время

Президент Колумбийской федерации футбола был задержан за драку во время финального матча Кубка Америки 2024 с Аргентиной.

Он устроил конфликт с аргентинскими представителями во время очереди у лифта, после чего был задержан.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:21
один доигрался за поцелуй футболистки национальной команды.
этот дерется за косой взгляд в очереди.
глава футбольной ассоциации Аргентины, говорят, ходит на матчи сборной со специальным человеком, который вытирает с него пот.
боюсь представит, что, если сб.Японии проиграет финал.
если бы все можно было решить извинениями, сеппуку бы не существовало...
47tntzvmepgh
47tntzvmepgh
вчера в 22:39
Ох уж эти горячие латинские парни
Гость
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