Президент Колумбийской федерации футбола подрался во время финала Копы

Президент Колумбийской федерации футбола был задержан за драку во время финального матча Кубка Америки 2024 с Аргентиной.
Он устроил конфликт с аргентинскими представителями во время очереди у лифта, после чего был задержан.
Президент Колумбийской федерации футбола был задержан за драку во время финального матча Кубка Америки 2024 с Аргентиной.
Он устроил конфликт с аргентинскими представителями во время очереди у лифта, после чего был задержан.
этот дерется за косой взгляд в очереди.
глава футбольной ассоциации Аргентины, говорят, ходит на матчи сборной со специальным человеком, который вытирает с него пот.
боюсь представит, что, если сб.Японии проиграет финал.
если бы все можно было решить извинениями, сеппуку бы не существовало...
этот дерется за косой взгляд в очереди.
глава футбольной ассоциации Аргентины, говорят, ходит на матчи сборной со специальным человеком, который вытирает с него пот.
боюсь представит, что, если сб.Японии проиграет финал.
если бы все можно было решить извинениями, сеппуку бы не существовало...