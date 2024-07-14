В Греции болельщики устроили перестрелку перед товарищеским матчем

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вчера, 09:25

Болельщики «Панатинаикоса» устроили перестрелку в ходе столкновения незадолго до начала товарищеского матча с кипрским АЕКом.

Инцидент произошёл возле стадиона в Афинах в субботу днём.

Сообщается, что в результате произошедшего три человека получили ранения, а власти произвели 72 ареста. Жизни пострадавших, которые находятся в больнице, ничего не угрожает.