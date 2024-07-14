Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияТоварищеские матчи. Клубы 2024

В Греции болельщики устроили перестрелку перед товарищеским матчем

вчера, 09:25

Болельщики «Панатинаикоса» устроили перестрелку в ходе столкновения незадолго до начала товарищеского матча с кипрским АЕКом.

Инцидент произошёл возле стадиона в Афинах в субботу днём.

Сообщается, что в результате произошедшего три человека получили ранения, а власти произвели 72 ареста. Жизни пострадавших, которые находятся в больнице, ничего не угрожает.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Драка фанатов в Мексике привела к перестрелке
13 июля
Мощный ливень прервал игру отбора женского Евро-2025
13 июля Фото
У новичка «Спартака» Виллиана Жозе проблемы с лишним весом
13 июля
В Бразилии полицейский выстрелил в футболиста во время матча
12 июля Фото
«Рексхэм» по ошибке отпустил футболиста с действующим контрактом
10 июля
Нидерландские фанаты устроили серию нападений на английских болельщиков
10 июля
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:29
Горе-фаны греческого Панатинаикоса наверно думали что товарищеский матч с греческим АЕКом))
Сильная жара влияет на работу мозга.
Даже в когнитивных тестах по сравнению с теми, кто жил в прохладных комфортных приятных условиях, это проверено.
Пейте больше воды)))) и пусть наш сердечный ритм будет добрым!
5t6nq892qaed
5t6nq892qaed
вчера в 11:26
Там за бугром становится всё веселее
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:02
Товарищеский матч, товарищеская перестрелка. Бывает...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:40
Даже страшно подумать, что будет, если в ближайшее время греческому клубу провести товарищеский матч с мексиканским...
shlomo
shlomo
вчера в 09:31
Плохо все это... таких людей и болельщиками назвать язык не поворачивается....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 