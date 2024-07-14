В Греции болельщики устроили перестрелку перед товарищеским матчем

Болельщики «Панатинаикоса» устроили перестрелку в ходе столкновения незадолго до начала товарищеского матча с кипрским АЕКом.
Инцидент произошёл возле стадиона в Афинах в субботу днём.
Сообщается, что в результате произошедшего три человека получили ранения, а власти произвели 72 ареста. Жизни пострадавших, которые находятся в больнице, ничего не угрожает.
Сильная жара влияет на работу мозга.
Даже в когнитивных тестах по сравнению с теми, кто жил в прохладных комфортных приятных условиях, это проверено.
Пейте больше воды)))) и пусть наш сердечный ритм будет добрым!
Сильная жара влияет на работу мозга.
Даже в когнитивных тестах по сравнению с теми, кто жил в прохладных комфортных приятных условиях, это проверено.
Пейте больше воды)))) и пусть наш сердечный ритм будет добрым!