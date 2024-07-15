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Машина Дунги перевернулась на трассе. Он и его жена получили лёгкие травмы

вчера, 15:58

Чемпион мира 1994 года, бывший главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга попал в ДТП вместе с женой.

В субботу днём автомобиль, в котором они находились, перевернулся на автомагистрали во время поездки из Сан-Паулу в Кампина-Гранди-ду-Сул. Дунга и его супруга Эванир Верри находились на пассажирском сидении, их доставили в больницу. Они получили лёгкие травмы и были выписаны через день.

Сын Дунги Бруно поблагодарил всех, кто был обеспокоен и поддерживал семью, водителя грузовика, немедленно оказавшего первую помощь и врачей больницы.

По данным полиции, экс-футболист в момент происшествия не находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что авария могла произойти из-за скользкого дорожного покрытия, которое намокло после сильного дождя.

Машина Дунги перевернулась на трассе. Он и его жена получили лёгкие травмы

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Вещий
Вещий
вчера в 16:04
Хорошо что все хорошо закончилось... впредь будет внимательнее на трассе.
Гость
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