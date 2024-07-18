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Гендиректор «Спартака»: «Сейчас Соболев в нашем составе, тренируется»

вчера, 18:15

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, будет ли нападающий команды Александр Соболев принимать участие в рекламе совместно с «Альфа-Банком».

Сейчас Соболев в нашем составе, тренируется. По Александру предложений не получали.

Как ранее сообщил заместитель предправления «Альфа-Банка» Владимир Воейков, планируется, что игроки московского клуба будут участвовать в рекламе компании.

Сегодня стало известно о том, что Соболев внесён в заявку «красно-белых» на новый сезон РПЛ. Ранее ходили слухи, что форвард может перейти в «Зенит».

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:36
С такими отступными, как бы Соболев не тренировался, сидеть ему в Тарасовке до старости.
112910415
112910415
сегодня в 05:27
пора парню перезагрузиться и жилы рвать !
ABir
ABir
вчера в 23:39
Собаки лают, а Соболев тренируется в составе Спартака.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:29
Хрен с ним , с Соболевым ! Где Барко ? Или и этот контракт проср....ли ?!
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:34
Гендиректор «Спартака»: «Сейчас Соболев в нашем составе, тренируется»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384308/malyshev-oleg-spartak 18.07.2024

- Вот это новость! А где ж ему быть? Ведь он игрок Спартака, согласно действующему контракту. Ну так и наигрывайте его на следующий сезон. Всё должно идти по плану. Зачем же "гнать волну" в соцсетях? Как болельщик могу сказать - на этой теме вы " + "- сов, ни фига не заработали, только одни " - " - сы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:32
Соболеву надо больше стараться....что бы попасть в Зенит...
А то сейчас застрял где то посередине....
И своим не нужен - на торги выставили....и чужие не берут - не наиграл на путёвку в ряды Чемпионов...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:15
Соболь зашкварился с Зенитом, но его поддержу в любой ситуации, он пользу приносил, особенно против Наполи
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:42
Золотые слова!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:32
И не только в футболе...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:22
Привет, Володя!!!
Да мне собственно всё-равно, сошлись или нет, главное- Соболь в Спартаке, а моральные аспекты, давно не в цене в современном футболе...
Petergoff
Petergoff ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
А он нужен Зениту то? Раздули очередную утку. Был бы нужен- давно взяли бы.
Petergoff
Petergoff
вчера в 19:50
И слава Богу.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:48
Виктор, привет!
В договоре футболиста обозначена опция отступных. Для клубов РПЛ она составляет 30 миллионов евро, а для клубов Европы – 20 млн.

«Зенит» проявляет интерес к форварду, за которого, как сообщалось, может заплатить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.

Также говорилось о том, что Александр Соболев принял предложение «Зенита» по личному контракту.
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Как видно из вышеизложенного Соболев остался в СпаМе не потому, что у руководства СпаМа хватило здравого смысла, а потому что клубы в цене не сошлись.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:09
Очень скользкий ответ
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:07
А почему сам Соболев молчит?
Capral
Capral
вчера в 18:41
Не сомневался, что у руководства КБ хватит здравого смысла, сделать всё возможное, чтобы оставить Соболя в Спартаке!!! Недождется Зенит Соболя- НИКОГДА!!!!!!! Хватит им игроков портить. Сергеев, до сих пор ходит по полю как неприкаянный... Еще неизвестно, что будет с Глушенковым. Рад- и за Соболя- и за Спартак!!! Соболь еще недерёт ж...у питерцам и не только!!!!!!!
adekvat
adekvat
вчера в 18:29
Хорошо что слухи остались слухами, пущай в Спартаке играет.
Гость
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