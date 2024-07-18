Гендиректор «Спартака»: «Сейчас Соболев в нашем составе, тренируется»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, будет ли нападающий команды Александр Соболев принимать участие в рекламе совместно с «Альфа-Банком».
Сейчас Соболев в нашем составе, тренируется. По Александру предложений не получали.
Как ранее сообщил заместитель предправления «Альфа-Банка» Владимир Воейков, планируется, что игроки московского клуба будут участвовать в рекламе компании.
Сегодня стало известно о том, что Соболев внесён в заявку «красно-белых» на новый сезон РПЛ. Ранее ходили слухи, что форвард может перейти в «Зенит».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384308/malyshev-oleg-spartak 18.07.2024
- Вот это новость! А где ж ему быть? Ведь он игрок Спартака, согласно действующему контракту. Ну так и наигрывайте его на следующий сезон. Всё должно идти по плану. Зачем же "гнать волну" в соцсетях? Как болельщик могу сказать - на этой теме вы " + "- сов, ни фига не заработали, только одни " - " - сы.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1384308/malyshev-oleg-spartak 18.07.2024
- Вот это новость! А где ж ему быть? Ведь он игрок Спартака, согласно действующему контракту. Ну так и наигрывайте его на следующий сезон. Всё должно идти по плану. Зачем же "гнать волну" в соцсетях? Как болельщик могу сказать - на этой теме вы " + "- сов, ни фига не заработали, только одни " - " - сы.
А то сейчас застрял где то посередине....
И своим не нужен - на торги выставили....и чужие не берут - не наиграл на путёвку в ряды Чемпионов...
А то сейчас застрял где то посередине....
И своим не нужен - на торги выставили....и чужие не берут - не наиграл на путёвку в ряды Чемпионов...
Да мне собственно всё-равно, сошлись или нет, главное- Соболь в Спартаке, а моральные аспекты, давно не в цене в современном футболе...
Да мне собственно всё-равно, сошлись или нет, главное- Соболь в Спартаке, а моральные аспекты, давно не в цене в современном футболе...
В договоре футболиста обозначена опция отступных. Для клубов РПЛ она составляет 30 миллионов евро, а для клубов Европы – 20 млн.
«Зенит» проявляет интерес к форварду, за которого, как сообщалось, может заплатить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.
Также говорилось о том, что Александр Соболев принял предложение «Зенита» по личному контракту.
-------------------
Как видно из вышеизложенного Соболев остался в СпаМе не потому, что у руководства СпаМа хватило здравого смысла, а потому что клубы в цене не сошлись.
В договоре футболиста обозначена опция отступных. Для клубов РПЛ она составляет 30 миллионов евро, а для клубов Европы – 20 млн.
«Зенит» проявляет интерес к форварду, за которого, как сообщалось, может заплатить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами.
Также говорилось о том, что Александр Соболев принял предложение «Зенита» по личному контракту.
-------------------
Как видно из вышеизложенного Соболев остался в СпаМе не потому, что у руководства СпаМа хватило здравого смысла, а потому что клубы в цене не сошлись.