Гендиректор «Спартака»: «Сейчас Соболев в нашем составе, тренируется»

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вчера, 18:15

Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос, будет ли нападающий команды принимать участие в рекламе совместно с «Альфа-Банком».

Сейчас Соболев в нашем составе, тренируется. По Александру предложений не получали.

Как ранее сообщил заместитель предправления «Альфа-Банка» Владимир Воейков, планируется, что игроки московского клуба будут участвовать в рекламе компании.