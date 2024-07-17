«Динамо» ждёт сложный старт сезона. В заявке слишком мало свежих футболистов

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17 июля 2024, 19:55

Участники Кубка Америки не успеют отдохнуть.

Кубок Америки ударил по «Динамо»

Универсальный защитник Маричаль стал третьим призером Кубка Америки. Игрок «Динамо» не выходил на поле, в отличие от Оласы из «Краснодара». Но Маричаль провел часть лета в США , тренировался со сборной и потратил силы. Хавбек Чавес играл за Мексику на турнире, но вылетел после группового этапа. Большой провал для «трехцветных», ведь играли в группе с Ямайкой, Венесуэлой и Эквадором.

Полузащитник Чавес смотрелся нормально, провел три поединка. Продолжит играть в основе «Динамо» рядом с ветераном Лаксальтом, если уругваец не сорвется с места. Колумбиец Хорхе Карраскаль стал вторым призером Кубка Америки, но был резервистом в команде плеймейкера Хамеса Родригеса. Лучший игрок турнира не позволил Хорхе играть в основе, как и Луис Диас из «Ливерпуля». Но практику получил.

А вот Бальбуэна в составе команды Парагвая пережил неудачу. Опытный центральный защитник и капитан «Динамо» проиграл все три поединка. Колумбия, Бразилия и Коста-Рика забили суммарно восемь мячей в ворота парагвайцев. Вратаря Чилаверта, чтобы спасти, давно нет. Бальбуэна провел все три матча. Не был худшим в команде, но ещё в составе «Динамо» сказывается возраст. В 32 года потерял стартовую скорость.

Личка не скрывает волнения. Тренер сказал, что в обойме сейчас 16-17 человек плюс три молодых футболиста. С таким коротким составом будет непросто в первых турах РПЛ . Не важно, как сыграли в спаррингах. Важно, что тренеры не увидели свежесть командных действий. Старые ходы соперники выучили. Схема «Динамо» вряд ли удивит оппонентов. Надо ставить на голый класс, а это всегда опасный метод в РПЛ .

Бувач взял слишком долгую паузу

Почему директор «Динамо» не подписывает новичков, кроме голкипера Лунёва, который пришел вместо Шунина как свободный агент? Всё очень просто. Бувач не знает, где понадобятся новички. Пока самые ценные футболисты «Динамо» не определились с будущим. Сегодня молодой и дерзкий Тюкавин, который в шутку спросил о «фраере Соболеве», может решить, что надо ещё год побегать в РПЛ .

А через неделю ему позвонят из клуба с еврокубками из престижной лиги – «Динамо» потеряет второго центрального форварда после Смолова, который ушел в «Краснодар». У москвичей почти все основные места заняты. Но при этом есть ряд позиций, где будет выраженная конкуренция. Например, в центре обороны. Капитану Бальбуэне, хотя его определили как лидера легионеры, не дадут гарантий.

Парагваец Фернандес не сыграл на Кубке Америки. Молодой серб Майсторович тоже в заявке «Динамо». Маричаль может быть центральным защитником, но там высокая конкуренция. Значит, уругвайца рискуем снова увидеть на правом фланге. И это сразу меняет облик этого крыла, ведь Даса – более атакующий латераль. В опорной зоне Лаксальт, но уругвайцу немало лет, может сбавить.

Бувач надеется, что имеющиеся игроки устроят точечные дуэли, которые помогут определиться с теми, кто должен покинуть команду. Но фанаты в тревоге. Вроде бы неплохая основа. Но соперники прекрасно знают слабые места «Динамо». Например, прямо сейчас у команды один проверенный центральный нападающий Тюкавин. Гладышев и Грулёв играют иначе. Оба слабее, чем Константин. Нужны новички.

У «Динамо» очень жёсткий календарь

Невзирая на короткую заявку до возвращения всех латиноамериканцев и первых заметных подписаний полевых игроков, у «Динамо» состав для борьбы за тройку. Вот только год назад плохо выступили «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА . Эти клубы сейчас настроены серьезно, а два соседа поменяли тренеров. Личка был в одном забитом мяче от титула, логично его оставить. Но что может тренер, когда нет трансферов?

Бувач и владельцы «Динамо» скажут, что состав уже хороший. Отчасти это правда. Но скамейка явно не самая сильная. Ушли Паршивлюк, Смолов и Шунин, которые не показали ничего невероятного. Но рядом с ветеранами на лавке сидели Грулёв, Макаров и Лесовой. Сейчас надежда на взросление Бителло, бразилец должен освоиться и работать результативнее. Старые планы знаем, а новых идей пока нет.

Старт задаст тон всему сезону. В этот раз соперники будут внимательнее относиться к московскому клубу, потому что поняли его перспективы. Личке важно быстро поставить игру в защите, ведь именно слабая оборона лишила исторического «золота». Вот только как существенно усилить работу в защите, если перемены могут коснуться только позиции голкипера? А молодой Фернандес отправится на Олимпийские игры.

Личке предлагают выжечь комплекс второго сезона силой мысли. От чеха требуют, чтобы молодой Тюкавин не сбавил в результативности. Чтобы опытный камерунец Нгамалё воспользовался весенним вдохновением в первых поединках лета. Должны прибавить Даса и Скопинцев, хотя у латералей хватало ошибок в обороне. Карраскалю нельзя откатываться к заводским настройкам, а Хорхе любит затяжные спады.

Чавес и Бителло, Бальбуэна и Лаксальт должны стать лучшей версией себя в первых турах РПЛ . Входить в сезон будут по очереди. Личка понимает опасность. Календарь у «Динамо» по-настоящему жесткий. Первый матч против колючего «Факела» дома. Затем дерби с «Локомотивом». Потом кубковый поединок против «Спартака». «Акрон» может оказаться упрямым, а «Зенит» не хочет снова проигрывать тренеру Личке.