Ямаль сменил номер в «Барселоне»

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вчера, 17:44

Нападающий «Барселоны» будет выступать за команду в следующем сезоне под другим номером.

Футболист поменял 27-й номер на 19-й, под которым играл на Евро-2024. В прошедшем сезоне футболку с таким номером носил Витор Роке, а в прошлом под ним выступали также Патрик Клюйверт, Лионель Месси, Серхио Агуэро и многие другие.