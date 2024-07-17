Ямаль сменил номер в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль будет выступать за команду в следующем сезоне под другим номером.
Футболист поменял 27-й номер на 19-й, под которым играл на Евро-2024. В прошедшем сезоне футболку с таким номером носил Витор Роке, а в прошлом под ним выступали также Патрик Клюйверт, Лионель Месси, Серхио Агуэро и многие другие.
со временем клуб должен отдать Ямалю 10.
но пока рано.
со временем клуб должен отдать Ямалю 10.
но пока рано.
Не номер красит человека, а человек номер
Не номер красит человека, а человек номер