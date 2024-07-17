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Ямаль сменил номер в «Барселоне»

вчера, 17:44

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль будет выступать за команду в следующем сезоне под другим номером.

Футболист поменял 27-й номер на 19-й, под которым играл на Евро-2024. В прошедшем сезоне футболку с таким номером носил Витор Роке, а в прошлом под ним выступали также Патрик Клюйверт, Лионель Месси, Серхио Агуэро и многие другие.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:06
сколько уже таких "будущих месси" было, все они закончили одинаково
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 19:33
Лишь бы парень не словил "звезду", пока он хорошо идёт.
prdqqv2g7ph5
prdqqv2g7ph5
вчера в 18:51
Смена номера нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем может быть связана с его опытом и достижениями. Возможно, он считает, что номер 19 принесёт ему удачу и поможет достичь новых успехов в команде.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:24
значит, 19.
со временем клуб должен отдать Ямалю 10.
но пока рано.
Вещий
Вещий
вчера в 17:49
Компания хорошая.... теперь нужно и играть как они.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:47
Как там в поговорке...
Не номер красит человека, а человек номер
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:46
Не иначе Ламин взял номер на фарт...
Гость
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