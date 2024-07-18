Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2024/2025

Один из лучших бомбардиров Евро-2024 перешёл в «Лион»

вчера, 19:21

«Лион» объявил о переходе нападающего Жоржа Микаутадзе из «Меца».

Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2028 года.

Уроженец Лиона является воспитанником академии «ткачей». На чемпионате Европы 2024 года футболист разделил первое место в списке бомбардиров турнира, забив 3 гола.

Один из лучших бомбардиров Евро-2024 перешёл в «Лион»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере нападающего «Штутгарта» Гирасси
Вчера, 16:43 Фото
Второй Дешам или новый Де Росси. Игрок, за которого «Рома» заплатила 23 миллиона евро
Вчера, 16:09Олег Лыткин в блоге Будем знакомыКомментарии2
Официально«Аль-Кадисия» объявила о трансфере Обамеянга
Вчера, 15:22
Официально«Ноттингем» объявил о трансфере защитника «Фиорентины»
Вчера, 14:31 Фото
ОфициальноПепе Рейна перешёл в «Комо»
Вчера, 13:30
Официально«Аль-Наср» объявил о трансфере вратаря Бенто
Вчера, 10:03 Фото
Сортировать
Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
вчера в 21:40
Второе слово мне адресовано или кому?..Советую "починить" клавиши и не указывать на чей-то интернет или гугл.. Это первое.. Второе - не надо меня ловить на фу-фу по поводу 2-й лиги.. Чел перешёл в один из потенциальных фаворитов чемпа.. Вот пусть там и попробует показать то, что он показывал на ЧЕ.. Чего я ему и желаю.. Внимательнее надо быть при общении.. Удачи..
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ НE Эго Ист (раскрыть)
вчера в 21:26
Я кончено извиняюсь
но у вас интернет не работает
или гугл не гуглит?
Он как бы всю карьеру во Франции играет
И был одним из лидеров Меца
Пусть и во 2 лиге, но все же
И кстати говоря, помог команде выйти в лигу 1

После чего
летом перешел в аякс
Но переход оказался не удачным
И зимой того же сезона вернулся опять в Мец в аренду
И за пол сезона, а это 20 матчей, он забил 13 мячей
Так шо во Франции а тем более в лиге 1 мяч пинать умеет
shlomo
shlomo
вчера в 20:13
Вовремя подсуетились.... думаю что у него все получится.....
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 20:11
На ЧЕ он был хорош.. Но Франция и клуб это другое..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:45
Лион хорошо работает на трансферы в это лето.
если удастся удержать Шерки и других лидеров команды, все будет хорошо.
_Elliada_
_Elliada_
вчера в 19:38
Посмотрим, что получится
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:33
Правильное принял решение - молодец. !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 