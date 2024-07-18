Один из лучших бомбардиров Евро-2024 перешёл в «Лион»

«Лион» объявил о переходе нападающего Жоржа Микаутадзе из «Меца».
Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2028 года.
Уроженец Лиона является воспитанником академии «ткачей». На чемпионате Европы 2024 года футболист разделил первое место в списке бомбардиров турнира, забив 3 гола.
но у вас интернет не работает
или гугл не гуглит?
Он как бы всю карьеру во Франции играет
И был одним из лидеров Меца
Пусть и во 2 лиге, но все же
И кстати говоря, помог команде выйти в лигу 1
После чего
летом перешел в аякс
Но переход оказался не удачным
И зимой того же сезона вернулся опять в Мец в аренду
И за пол сезона, а это 20 матчей, он забил 13 мячей
Так шо во Франции а тем более в лиге 1 мяч пинать умеет
но у вас интернет не работает
или гугл не гуглит?
Он как бы всю карьеру во Франции играет
И был одним из лидеров Меца
Пусть и во 2 лиге, но все же
И кстати говоря, помог команде выйти в лигу 1
После чего
летом перешел в аякс
Но переход оказался не удачным
И зимой того же сезона вернулся опять в Мец в аренду
И за пол сезона, а это 20 матчей, он забил 13 мячей
Так шо во Франции а тем более в лиге 1 мяч пинать умеет
если удастся удержать Шерки и других лидеров команды, все будет хорошо.
если удастся удержать Шерки и других лидеров команды, все будет хорошо.