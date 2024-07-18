Один из лучших бомбардиров Евро-2024 перешёл в «Лион»

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вчера, 19:21

«Лион» объявил о переходе нападающего из «Меца».

Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2028 года.

Уроженец Лиона является воспитанником академии «ткачей». На чемпионате Европы 2024 года футболист разделил первое место в списке бомбардиров турнира, забив 3 гола.