Второй Дешам или новый Де Росси. Игрок, за которого «Рома» заплатила 23 миллиона евро

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18 июля 2024, 16:09

Представляем новичка римского клуба.

В разгар прошлого сезона «Рома» решилась отправить в отставку самого Жозе Моуриньо. С которым римляне выиграли Лигу конференций — второй еврокубок. Первая победа была одержана в 1961 году в Кубке ярмарок. Однако увольнение португальца было вполне обоснованным, ибо «джаллоросси» устали от него.

На должность главного тренера был приглашён чемпион мира 2006 года Даниэле Де Росси. Это назначение было воспринято с некоторой тревогой. Ведь у легенды «Ромы» не было солидного тренерского опыта. Но риск оказался оправдан.

Но эта статья не о том, как похорошела «Рома» при Де Росси. И не про кадровые перестановки, проведенные рыжебородым тренером. Коснёмся летней трансферной кампании.

Неделю назад римляне совершили серьёзную покупку. Состав «джаллоросси» пополнил 24-летний полузащитник Энцо Ле Фи. На счёт французского «Ренна» упало 23 миллиона евро. Любопытно, что Ле Фи отыграл в «Ренне» лишь сезон. Год назад бретонцы приобрели футболиста у своих соседей из «Лорьяна» за 20 миллионов.

Таинственный бретонец

Кто же этот такой таинственный, но далеко не дешёвый Энцо. Француз, точнее бретонец. Центральный полузащитник, правша. Не слишком высок — метр семьдесят три. Но очень хорош в отборе. Несмотря на свои скромные габариты, почти всегда выходит победителем в единоборствах. Хорошо видит поле, обладает потрясающей интуицией. В Лиге 1 Энцо был лучшим по прессингу на чужой половине поля и занимал третье место по количеству отборов.

Но Ле Фи — далеко не классический опорник. Он очень полезен в атаке. Будучи игроком «Лорьяна», он создавал немало опасных моментов для партнёров. Во Франции его называли вторым Дидье Дешамом. Правда, самому Энцо, как бретонцу, было больше по душе иное сравнение — с земляком Полем Ле Гуэном. Который и в обороне отрабатывал за двоих, и впереди много чего придумывал. Но у итальянцев тоже есть свой образец подобного игрока — Даниэле Де Росси. Может быть, поэтому нынешний тренер римлян настоял на покупке французского футболиста.

В «Ренне» Ле Фи отыграл всего один сезон — и не самый удачный. Вообще сам переход из одного бретонского клуба в другой выглядел странно. Слухи отправляли Энцо в «Ливерпуль» и «Ньюкасл», но перешёл в соседний коллектив. «Лоряьн» продал лидера за 20 миллионов, повторив свой трансферный рекорд. «Хекам» эти деньги впрок не пошли. Клуб занял 17-е место и покинул элиту. «Ренн» финишировал десятым.

Тренер «Ренна» Жюльен Стефан видел в Энцо только разрушителя и не любил, когда тот принимал участие в атакующих действиях. Самому футболисту это не нравилось, он получал на поле куда меньше свободы, чем в «Лорьяне». Поэтому всего одно результативное действие за чемпионат — ноль голов и одна передача. Также в «Ренне» Ле Фи впервые в карьере узнал, что такое травма. Из-за повреждения подколенной связки он пропустил почти два месяца. Зато получил опыт игры в еврокубках — выходил на поле в матчах Лиги Европы. Кстати, в них Энцо отдал три голевых паса. Но решающие матчи с «Миланом» он пропустил из-за той самой травмы.

Видимо, в «Ренне» остались не слишком удовлетворены первым сезоном Ле Фи, раз согласились продать его через год. Прибыль всего три миллиона. При желании можно было раскрутить игрока хотя бы до миллионов тридцати. Но уже в июле Энцо стал игроком «Ромы» и скоро начнёт подготовку к новому сезону.

Конкурент для Паредеса

И тут возникает вопрос, а зачем Ле Фи римлянам? Ведь Де Росси создал в центре полузащиты мощный кулак — Лоренцо Пеллегрини, Леандро Паредес и Брайан Кристанте. Два игрока сборной Италии и один чемпион мира в составе сборной Аргентины. Причём по манере игры Ле Фи ближе всех к Паредесу. Самого аргентинца часто сравнивают с Де Росси. И в тех матчах, за которые римляне получили кучу комплементов, именно бывший игрок «Зенита» был ключевой фигурой.

Но за 23 миллиона игроков на лавочку не покупают. Тем более что «Рома» привыкла считать деньги. Возможно, мы чего-то не знаем, и Паредес уходит? Самому Леандро не привыкать к смене мест. Контракт аргентинца с римлянами истекает следующим летом. Поэтому либо торг по новому договору, либо продажа. И тут Де Росси может понадобиться ещё одна своя копия.

Проблемные позиции

Трансферная кампания только начинается. Но «Рома» уже понесла три потери. Истёк контракт у Леонардо Спинаццолы, и левый защитник отправился в «Наполи». Там же может оказаться и Ромелу Лукаку, контракт которого принадлежит «Челси». Не получилось продлить аренду Дина Хёйсена. Испанский голландец вернулся в «Ювентус», где имеет все шансы заиграть в основе. Замену Спинаццоле уже нашли. Выкуплен у «РБ Лейпциг» испанец Анхелиньо. Остались две проблемные позиции — центральный нападающий и игрок центра обороны. Вратарскую линию уже укрепили. Напарником Миле Свилара будет опытный австралиец Мэтью Райан, проведший предыдущий сезон в «Алкмаре».

Но вернёмся к Энцо Ле Фи. Для 24-летнего игрока переход в «Рому», несомненно, шаг наверх. Даже в условиях конкуренции с Паредесом. Да, в Серии А ему будет интереснее, чем в Лиге 1. Остальное зависит от самого футболиста.

Ле Фи играл за молодёжную сборную Франции, участвовал в Олимпиаде в Токио. Но в первую сборную пока не вызывался. Однако переход в «Рому» может изменить ситуацию. Из клуба Серии А путь в главную команду ближе.