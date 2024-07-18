«Аль-Наср» объявил о трансфере вратаря Бенто

Пресс-служба «Аль-Насра» объявила о трансфере вратаря «Атлетико Паранаэнсе» Бенто.
Сумма трансфера составила 18 млн евро. Контракт с игроком подписан до лета 2028 года.
Пресс-служба «Аль-Насра» объявила о трансфере вратаря «Атлетико Паранаэнсе» Бенто.
Сумма трансфера составила 18 млн евро. Контракт с игроком подписан до лета 2028 года.
Бенто тоже хорош, уже лучший по всем показателям в саудовской лиги,
кроме суммарного числа сухих матчей. Потому что забивать Аль Насру будут.
Возможно Бенто будет лучшим в истории Аль Насра.
Осталось подкрепить это все кубками и медалями! )))))
До 50 он спокойно поиграет в Саудовской Аравии.
Бенто тоже хорош, уже лучший по всем показателям в саудовской лиги,
кроме суммарного числа сухих матчей. Потому что забивать Аль Насру будут.
Возможно Бенто будет лучшим в истории Аль Насра.
Осталось подкрепить это все кубками и медалями! )))))
До 50 он спокойно поиграет в Саудовской Аравии.