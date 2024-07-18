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«Аль-Наср» объявил о трансфере вратаря Бенто

вчера, 10:03

Пресс-служба «Аль-Насра» объявила о трансфере вратаря «Атлетико Паранаэнсе» Бенто.

Сумма трансфера составила 18 млн евро. Контракт с игроком подписан до лета 2028 года.

«Аль-Наср» объявил о трансфере вратаря Бенто

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 12:17
Очередной "спаситель" безтрофейника.. Бедный Бенто.. А-ха-ха-ха.. 🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 11:29, ред.
Интер рассматривает вратаря Дженоа Хосепу Мартинесу, а он лучше чем Бенто.
Бенто тоже хорош, уже лучший по всем показателям в саудовской лиги,
кроме суммарного числа сухих матчей. Потому что забивать Аль Насру будут.
Возможно Бенто будет лучшим в истории Аль Насра.
Осталось подкрепить это все кубками и медалями! )))))
До 50 он спокойно поиграет в Саудовской Аравии.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:24
Ну что. мы познакомились с Бенто Крепски.
вратарем сб.Бразилии, который заменил Алиссона и Эдерсона в товарищеских матчах против Англии и Испании.
Теперь он в саудовской лиге. И как он счастлив.
А еще там много денег которые я очень-очень люблю. (с)
А ведь миланский Интер вел переговоры по голкиперу.
рассматривали бразильца как сменщика Янну Зоммеру.
Теперь вместо Серии А и матчей Лиги Чемпионов будет развлекать саудовскую публику... Аль Наср реально сорвал джекпот.
А вот МанСити и Эдерсон решили. что АПЛ и ЛЧ УЕФА все таки лучшие турниры.
Бенто очень неплох, реакция отличная, и на выходах хорош.
Игра ногами хуже, чем у Онаны из МЮ, но все равно уверенно действует.
+ 24 года абсолютно не возраст для голкипера.
Закроет позицию на довольно долгие годы. Отличное подписание
P.S.
Немного внешне похож на Шкриньяра.
И оказался с такой же жадной предательской крысой, скажет болельщик Интера.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 11:09
Хороший вратаррь увели его у Интера. Теперь вратарская позиция надежно закрыта. Дальше надо укреплят защиту. Ждем еще трансферов!!
xtrrj2nzfdy3
xtrrj2nzfdy3
вчера в 11:05
А что за знакомое лицо справа ?
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:30
Воротарь в команде не проблемная позиция. Необходимо подумать над передней линии атаки. Ещё время есть и необходимо усиливать атаку, иначе снова будут позади Аль Хиляля!
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:24
Бенто выбрал деньги, а не карьеру
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:23
Так и будет без трофеев сидеть, зато с хорошими бабками на счету)
k6qvke87wu2f
k6qvke87wu2f
вчера в 10:12
Вратарская позиция не самая главная, которую нужно усиливать.
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