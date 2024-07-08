Каманцев: «Китайские арбитры могут отсудить определённые матчи РПЛ»

Председатель судейского комитета РФС рассказал о возможном назначении арбитров из Китая на матчи чемпионата России.

Если мы в текущей ситуации хотим строить отношения с партнёрами, это вряд ли должно быть в таком формате, что у них всё готово и тут мы их приглашаем. Мы должны начинать тогда, когда это взаимовыгодно. Мы можем обучить их судей, поработать совместно над улучшением их технологии ВАР и всем остальным. У них есть судьи, которые могут отсудить определённые матчи РПЛ . Я не говорю о вывесках типа «Спартак» — «Зенит», «Зенит» — «Краснодар» или ЦСКА — «Спартак». С учётом сложной логистики этого не будет. Но есть в РПЛ матчи, мы тоже не должны зазнаваться, не самого высокого уровня с точки зрения судейства.

Допускаю ли, что уже в новом сезоне китайские арбитры смогут судить матчи РПЛ ? Мы не ограничиваемся только РПЛ — любые матчи. Сейчас начнётся ФНЛ , где некоторые игры не многим ниже по накалу, чем в РПЛ .

Будут ли китайские арбитры ровно на таких же правах, как белорусские или саудовские, если Министерство спорта внесёт определённую правку в регламент? Да. Это цель взаимного обмена. Сотрудничество не сказать что даёт очень много, но оно позволяет закрывать нам определённые моменты.

Наши судьи ездят в Саудовскую Аравию — зарабатывают деньги, получают международную практику и зимой удлиняют свой сезон. А в начале чемпионата получают официальные матчи в качестве подготовки. Вы видели, что на первых турах весенней части судьи были очень хорошо готовы. В том числе потому, что они уже отработали свои первые официальные матчи в Саудовской Аравии и приехали к нам в тонусе.