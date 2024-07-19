Английская Премьер-Лига опубликовала сообщение касательно песни Фернандеса

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вчера, 22:20

Английская Премьер-Лига на своей странице в соцсетях опубликовала заявление на тему эпизода с участием хавбека «Челси» .

Премьер‑Лига и наши клубы привержены борьбе со всеми формами дискриминации. Мы поддерживаем контакт с «Челси» и продолжим помогать командам, игрокам и персоналу в принятии мер против дискриминационных злоупотреблений.

Ранее «Челси» также опубликовал сообщение по теме.