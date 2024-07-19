Английская Премьер-Лига опубликовала сообщение касательно песни Фернандеса

Английская Премьер-Лига на своей странице в соцсетях опубликовала заявление на тему эпизода с участием хавбека «Челси» Энцо Фернандеса.
Премьер‑Лига и наши клубы привержены борьбе со всеми формами дискриминации. Мы поддерживаем контакт с «Челси» и продолжим помогать командам, игрокам и персоналу в принятии мер против дискриминационных злоупотреблений.
Ранее «Челси» также опубликовал сообщение по теме.
Надеюсь, что аристократы-французы не будут вести себя как дети,
и замнут весь этот случай.
Команда должна готовится к сезону, а не устраивать разборки.
Пусть для начала хотя бы 7 матчей полноценно отыграют.
Энцо принял свою ошибку, принес извинения.
Кто продолжит обижаться тот пусть идет лесом!
Пусть не соцсетями и лайками мерятся, а игрой и самоотдачей на поле!
Надеюсь, что аристократы-французы не будут вести себя как дети,
и замнут весь этот случай.
Команда должна готовится к сезону, а не устраивать разборки.
Пусть для начала хотя бы 7 матчей полноценно отыграют.
Энцо принял свою ошибку, принес извинения.
Кто продолжит обижаться тот пусть идет лесом!
Пусть не соцсетями и лайками мерятся, а игрой и самоотдачей на поле!