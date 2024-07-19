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Английская Премьер-Лига опубликовала сообщение касательно песни Фернандеса

вчера, 22:20

Английская Премьер-Лига на своей странице в соцсетях опубликовала заявление на тему эпизода с участием хавбека «Челси» Энцо Фернандеса.

Премьер‑Лига и наши клубы привержены борьбе со всеми формами дискриминации. Мы поддерживаем контакт с «Челси» и продолжим помогать командам, игрокам и персоналу в принятии мер против дискриминационных злоупотреблений.

Ранее «Челси» также опубликовал сообщение по теме.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:31
Ничего такого обидного в этой кричалке нет. Раздувают скандал из ничего.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:28
Шо!
Опять кое кто хочет исполнение песни "Тёмная ночь"?
Знатог
Знатог
сегодня в 01:19
а шо за песня? песню в студию. ато не знаю. про Африканцию?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:51
тогда жаль Мареска))) тренера Челси.
ему разгребать все это.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:46
Ну ты скажешь тоже...
Если бы друг другу морду набили, то уже забыли бы про это.
Если бы Энцо переспал с другой женой, тоже уже бы "проехали ".
Но тут негров ущемляют... Такое не прощают в Лондонском Гетто)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:39
Сезон не начался, а раздевалка уже дестабилизирована))))
Надеюсь, что аристократы-французы не будут вести себя как дети,
и замнут весь этот случай.
Команда должна готовится к сезону, а не устраивать разборки.
Пусть для начала хотя бы 7 матчей полноценно отыграют.
Энцо принял свою ошибку, принес извинения.
Кто продолжит обижаться тот пусть идет лесом!
Пусть не соцсетями и лайками мерятся, а игрой и самоотдачей на поле!
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
сегодня в 00:39
У сборной Англии тоже 70% состава чернокожие.

У Нидерландов, Бельгии, Германии, уже Испанию разбавляют
ssspartak
ssspartak ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:14
Походу ты прочитал и не понял
Romeo 777
Romeo 777 ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 00:11
А где АПЛ извинились то? Ты походу даже не прочитал
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:59
Чувак ведь уже сам извинился, зачем английская премьер лига извиняется?
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:14
Маразм крепчает. Раздули ужас как тему, которая и выеденного яйца не стоит
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:10
Черные устроят ему темную в Челси
Гость
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