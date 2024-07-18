Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Агент Аттият Аллаха объяснил, почему игрок покинул расположение «Сочи»

вчера, 19:14

Агент Мухсин Эль Миди, представляющий интересы марокканского защитника «Сочи» Яхья Аттият Аллаха, рассказал, почему игрок покинул расположение клуба.

Ранее генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко сообщил, что футболист уехал без уведомления.

Почему Яхья покинул Россию? Ему нужно было увидеть семью, у него были сложности в личной жизни, семье. Он должен был решить проблемы, из-за которых чувствовал себя плохо. Сейчас все в порядке. Что касается коронавируса, тест показал положительный результат. Он делал его в обычной больнице. Через несколько дней сделал его снова, и он был отрицательным. Сразу после этого Яхья вернулся в расположение клуба. Он не врал.

На данный момент мы разговариваем с парой клубов, которые могут взять его в аренду. Если они будут согласны, история закончится.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Замминистра спорта Аргентины не просил Месси извиняться за песню
Вчера, 01:05
Защитник «Сочи» самовольно покинул расположение клуба
17 июля
Официально«Челси» опубликовал заявление в связи со скандалом вокруг Энцо Фернандеса
17 июля
Энцо Фернандес извинился за оскорбительную кричалку
17 июля
Аргентинцы снова чудят. Их звёздный игрок может лишиться контракта в топ-клубе
17 июляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии13
Тен Хаг подтвердил, что конфликт с Санчо исчерпан
16 июля
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:48
Неубедительными выглядят отмазки агента. Очевидно, что игрок не хочет играть за Сочи.
adekvat
adekvat
вчера в 20:34
Не велика потеря, найдут другого такого.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:42
Теперь только Аллах его знает вернётся он или нет...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 