Агент Аттият Аллаха объяснил, почему игрок покинул расположение «Сочи»

Агент Мухсин Эль Миди, представляющий интересы марокканского защитника «Сочи» , рассказал, почему игрок покинул расположение клуба.

Ранее генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко сообщил, что футболист уехал без уведомления.

Почему Яхья покинул Россию? Ему нужно было увидеть семью, у него были сложности в личной жизни, семье. Он должен был решить проблемы, из-за которых чувствовал себя плохо. Сейчас все в порядке. Что касается коронавируса, тест показал положительный результат. Он делал его в обычной больнице. Через несколько дней сделал его снова, и он был отрицательным. Сразу после этого Яхья вернулся в расположение клуба. Он не врал.

На данный момент мы разговариваем с парой клубов, которые могут взять его в аренду. Если они будут согласны, история закончится.