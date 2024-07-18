Агент Аттият Аллаха объяснил, почему игрок покинул расположение «Сочи»

Агент Мухсин Эль Миди, представляющий интересы марокканского защитника «Сочи» Яхья Аттият Аллаха, рассказал, почему игрок покинул расположение клуба.
Ранее генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко сообщил, что футболист уехал без уведомления.
Почему Яхья покинул Россию? Ему нужно было увидеть семью, у него были сложности в личной жизни, семье. Он должен был решить проблемы, из-за которых чувствовал себя плохо. Сейчас все в порядке. Что касается коронавируса, тест показал положительный результат. Он делал его в обычной больнице. Через несколько дней сделал его снова, и он был отрицательным. Сразу после этого Яхья вернулся в расположение клуба. Он не врал.
На данный момент мы разговариваем с парой клубов, которые могут взять его в аренду. Если они будут согласны, история закончится.