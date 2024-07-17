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Защитник «Сочи» самовольно покинул расположение клуба

вчера, 18:39

Заместитель генерального директора по развитию «Сочи» Андрей Орлов в рамках выступления на «Спортивной конференции ФНЛ 2024» высказался о возможном уходе защитника Яхья Аттият Аллаха.

Яхья хочет перейти в египетский «Аль-Ахли». И начиная с апреля, когда появились эти новости, мне каждый день пишут журналисты, хотя клуб на меня не выходит.

Он сначала не приезжал на сбор, прислал справку, что у него ковид. Мы сказали ему, что не будем платить зарплату. Поэтому его ковид прошёл за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч против «Урала». В итоге оказалось, что он в Стамбуле. Вчера вечером мне пришлось впервые выступить на египетском телевидении и рассказать про поведение футболиста и агента.

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jh2jrbmubsdm
jh2jrbmubsdm
сегодня в 03:15
Самовольное Оставление ЧастИ
СОЧИ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:18, ред.
У фк Сочи проблемы с мозгами, раз покупают барахло заграничное, а своих российских пацанов игнорят...
Теперь охают и ищут правду, при*урки!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:00
А вообще в целом добрый гендир по развитию...
Раз у тебя ковид - мы не будем платить зарплату...
9sy9dffju2g7
9sy9dffju2g7
вчера в 21:25
Наказать, не платить и выгнать
adekvat
adekvat
вчера в 20:27
В Сочи 2 хотел перейти, но ее еще не создали, вот и обиделся.
a964vypfjm4c
a964vypfjm4c
вчера в 19:59
Гнать нафиг и не платить ничего.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:25
Ну и нафиг этого клоуна, опозорить его поведение на весь мусульманский мир и отпустить восвояси. Абсолютно недостойное мужчины поведение. Ты подписал контракт - будь честен и исполняй его. А если ты не хотел его исполнять, зачем тогда подписывал?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:22
На египетском тв есть передача "Будни сочинских легионеров"???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:41
Пускай катит к саудам.
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