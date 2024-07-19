Де Пауль заявил, что Месси был против оскорбительной песни Аргентины

Полузащитник Родриго де Пауль заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси был против оскорбительной песни в адрес сборной Франции, которую аргентинцы исполнили после победы в Кубке Америки.
Когда финал закончился, Месси пришёл в раздевалку и первое, что он сказал, было: «Никто ни над кем не насмехается, давайте праздновать и наслаждаться нашей победой».
плохи дела значит)
аргентинцам не стоит обращать внимания на французскую истерику.
и извиняться не должны.
надо думать о футболе, время быстро течет, как горная река, и вот наступит 2026.
Аргентина должна защитить чемпионский титул.
Только это команда и игроки должны.
И больше ничего никому никогда не должны.
Идет целенаправленная акция, чтобы ослабит сборную.
п.с.
только вдумайтесь у Аргентины всего 2 поражения с 2019 года (64 матча)
от Саудовской Аравии и Уругвая.
Это Наши Великие чемпионы! Наши Альбиселесте!!!
Vamos Albicileste!!!
плохи дела значит)
аргентинцам не стоит обращать внимания на французскую истерику.
и извиняться не должны.
надо думать о футболе, время быстро течет, как горная река, и вот наступит 2026.
Аргентина должна защитить чемпионский титул.
Только это команда и игроки должны.
И больше ничего никому никогда не должны.
Идет целенаправленная акция, чтобы ослабит сборную.
п.с.
только вдумайтесь у Аргентины всего 2 поражения с 2019 года (64 матча)
от Саудовской Аравии и Уругвая.
Это Наши Великие чемпионы! Наши Альбиселесте!!!
Vamos Albicileste!!!