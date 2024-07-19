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Де Пауль заявил, что Месси был против оскорбительной песни Аргентины

вчера, 11:06

Полузащитник Родриго де Пауль заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси был против оскорбительной песни в адрес сборной Франции, которую аргентинцы исполнили после победы в Кубке Америки.

Когда финал закончился, Месси пришёл в раздевалку и первое, что он сказал, было: «Никто ни над кем не насмехается, давайте праздновать и наслаждаться нашей победой».

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Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 01:04, ред.
Пора и Авейру "затянуть" что-нибудь многообещающее.. Может и прервется безтрофейная серия со сборной и Насром.. Можно и на арабском.. А так - шёл четвертый год без трофеев.. Сииу! - не помогает.. А-ха-ха-ха.. 😂🍓👉🎤😲
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:58
Не так мерзка песня...как отмазки и оправдашки пакостников....
Romeo 777
Romeo 777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:07, ред.
Это то да) НО, Мбаппе и сборная Франции задолго стали чемпионами мира тогда, когда эта вся текущая сборная певиц-аргентинцев лишь мечтали об этом и по тв за этим наблюдали 😁 а все эти песнопения показывают лишь нелепость аргентинцев
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:45
кричалки это часть футбольного фольклора.
чего только не поют на европейских стадионах.
сегодня если такие вещи пройдут, завтра евролибералы скажут изменит название страны.
если в слове ARGENTINOS переставить буквы местами, то получится ANTINEGROS
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:40
Де Пауль....базовый аргентинец сборной испугался чувствительных французских сборников?
плохи дела значит)
аргентинцам не стоит обращать внимания на французскую истерику.
и извиняться не должны.
надо думать о футболе, время быстро течет, как горная река, и вот наступит 2026.
Аргентина должна защитить чемпионский титул.
Только это команда и игроки должны.
И больше ничего никому никогда не должны.
Идет целенаправленная акция, чтобы ослабит сборную.
п.с.
только вдумайтесь у Аргентины всего 2 поражения с 2019 года (64 матча)
от Саудовской Аравии и Уругвая.
Это Наши Великие чемпионы! Наши Альбиселесте!!!
Vamos Albicileste!!!
adekvat
adekvat
вчера в 12:20
А что тут оскорбительного, мой 6 летний племянник , когда играли французы на евро, спрашивал почему африканская сборная играет на ЧЕ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 12:13
неважно. сколько мячей отправлял мбаппе или кто то еще в ворота аргентины.
толка от них ноль целых с десятых, когда чемпионом становится аргентина)))
ну если в виде утешительного, тем и поздравим.
_Elliada_
_Elliada_
вчера в 12:04
Послушались Месси и не пели ничего оскорбительного.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 11:52
Был против, но тихонько подпевал со всеми.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 11:41
Для тех кто совсем не в курсе, аргентинцы не сошли с ума на ровном месте. Когда их выбивали с крупных турниров и финалов - те же французы, немцы, бразильцы, чилийцы и т.д., все они также глумились над ними. Это порочный круг, никто тут не "открыл Америку".
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:12
А так, насколько аргентинцы обиженные, что выиграв мало кому интересную Копа Америку, где на весь турнир всего 2-3 сильные сборные, победив поют песенки в честь сборной с другого континента, и в частности Мбаппе, который в финале ЧМ четырежды отправил мяч в их ворота!)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:08
И как выяснилось чуть позднее, все клали на мнение и слова Моськи 😁
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