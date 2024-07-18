Президент Аргентины уволил замминистра спорта из-за Месси

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил заместителя министра спорта страны Хулио Гарро, призывавшего капитана национальной сборной Лионеля Месси извиниться за расистскую кричалку в адрес происхождения футболистов сборной Франции.
«Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки, как и любому другому гражданину, что ему думать и говорить» — отмечается в официальном заявлении офиса президента.
А то у вас как заслуги всей команды приписывать одному игроку, который особо-то ничем и не помог этой команде, так Месси первый, как поздравлять с победой сборную, так только Месси. А как только возникла неприятная ситуация с командой, так Месси конечно не при чём, и вообще он белый и пушистый, и не в чем не виноват.
Какой это, к черту, капитан, который при первой неприятной ситуации в команде, трусливо прячет голову в песок, ещё и плачется начальству, что его обижают, после чего увольняют человека, который просто хотел справедливых действий от капитана сборной.
А то у вас как заслуги всей команды приписывать одному игроку, который особо-то ничем и не помог этой команде, так Месси первый, как поздравлять с победой сборную, так только Месси. А как только возникла неприятная ситуация с командой, так Месси конечно не при чём, и вообще он белый и пушистый, и не в чем не виноват.
Какой это, к черту, капитан, который при первой неприятной ситуации в команде, трусливо прячет голову в песок, ещё и плачется начальству, что его обижают, после чего увольняют человека, который просто хотел справедливых действий от капитана сборной.