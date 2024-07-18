Президент Аргентины уволил замминистра спорта из-за Месси

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вчера, 08:55

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил заместителя министра спорта страны Хулио Гарро, призывавшего капитана национальной сборной извиниться за расистскую кричалку в адрес происхождения футболистов сборной Франции.

«Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки, как и любому другому гражданину, что ему думать и говорить» — отмечается в официальном заявлении офиса президента.