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Президент Аргентины уволил замминистра спорта из-за Месси

вчера, 08:55

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил заместителя министра спорта страны Хулио Гарро, призывавшего капитана национальной сборной Лионеля Месси извиниться за расистскую кричалку в адрес происхождения футболистов сборной Франции.

«Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки, как и любому другому гражданину, что ему думать и говорить» — отмечается в официальном заявлении офиса президента.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:32
    dlyaigry
    dlyaigry
    вчера в 16:14, ред.
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 14:28
      Всегда около звезды бывает плохая аура..
      Мessi 10
      Мessi 10
      вчера в 13:51
      А чего не главного тренера попросил извиниться?
      Да и вообще, с чего вдруг за взрослую детину Энцо Фернандеса должны извиняться другие люди? Он что, малолетний или невменяемый?
      А почему никто не потребовал извинений от Мирлинда Даку?
      Фернандес хотя бы просто оскорбил, а Даку призывал убивать.
      Capral
      Capral ответ _Elliada_ (раскрыть)
      вчера в 12:55
        НE Эго Ист
        НE Эго Ист ответ Incredulous (раскрыть)
        вчера в 12:31
          Incredulous
          Incredulous ответ НE Эго Ист (раскрыть)
          вчера в 12:24, ред.
            Юрий Сенатов 1
            Юрий Сенатов 1 ответ Incredulous (раскрыть)
            вчера в 12:11
              Imrebellion
              Imrebellion
              вчера в 12:02
              Энцо извинился за свой поступок. Это не про спорт и футбол, вообще. Даже так, там буквально никакого расизма, слова кричалок буквально "Они родом из Африки, но паспорт французский" - с каких пор это расизм??? Даже в Америке правильно сказать "афроамериканец".
              На почве расизма было сотни кейсов в футболе - но никто никогда не заставлял капитана команды отдуваться за тупых напарников.
              А еще, обратная ответка прилетает, откопали как сами французы смеялись над Месси после 2018, потом над азиатами и т.д.
              Да и сейчас бы свалить всё на аргентинцев, когда этих футболистов сборной Франции, Англии и т.д. гнобят свои же болельщики постоянно.
              salleeh
              salleeh
              вчера в 11:53
              Президент что, тоже карлик?
              НE Эго Ист
              НE Эго Ист ответ Incredulous (раскрыть)
              вчера в 11:53
              А кто определил что они расистские?.. Ты чтоль?.. Или те, кому они не понравились?.. Может уже кто-то вердикт вынес?.. Впрочем, один вердикт уже вынесен.. Президентом Аргентины.. Так что с Авейру?.. Где извинения "капитана" за "расистское" отношение и ущемление молодых партнёров по сборной?.. Хе.. 😀☝️
              Incredulous
              Incredulous ответ НE Эго Ист (раскрыть)
              вчера в 11:35
              При чём тут Авейру? Речь идёт сейчас о Месси, или лучший способ защиты каталонского фаната, перевод стрелок на кого-то другого, впрочем как всегда. Или может это сборная Португалии пела расистские кричалки?
              НE Эго Ист
              НE Эго Ист ответ Incredulous (раскрыть)
              вчера в 11:24, ред.
              Ждём извинений от "капитана", который сам себя везде, всегда и в любом возрасте называет "лучшим" то ли бомбардиром, то ли игроком - за провал сборной на ЧЕ и себя лично, за 0 голов на турнире, выходя каждый матч в старте.. Мбаппе, кстати, назвал своё выступление позорным.. Готов Авейру к самокритике?.. Хе.. 🤭😂👎🍓👉🚽..
              _Elliada_
              _Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
              вчера в 11:23
                112910415
                112910415
                вчера в 11:12
                этот президент рубит головы, не думая !
                Incredulous
                Incredulous ответ _Elliada_ (раскрыть)
                вчера в 11:08, ред.
                Во-первых, откуда ты знаешь, был ли Месси в автобусе или нет. А во-вторых, даже если предположить, что его не было, кто капитан в команде? Кто должен выступать от лица команды? Кто несёт ответственность за действия команды?
                А то у вас как заслуги всей команды приписывать одному игроку, который особо-то ничем и не помог этой команде, так Месси первый, как поздравлять с победой сборную, так только Месси. А как только возникла неприятная ситуация с командой, так Месси конечно не при чём, и вообще он белый и пушистый, и не в чем не виноват.
                Какой это, к черту, капитан, который при первой неприятной ситуации в команде, трусливо прячет голову в песок, ещё и плачется начальству, что его обижают, после чего увольняют человека, который просто хотел справедливых действий от капитана сборной.
                3eyf9gd9pxky
                3eyf9gd9pxky
                вчера в 10:14
                Бред какой-то. Если оскорбили французов, то надо извиниться.
                НE Эго Ист
                НE Эго Ист
                вчера в 09:54
                Вот это я понимаю уровень поддержки и влияния в стране много не болтающего Месси!.. 💪😀.. Это вам не на поклон к ФИФА идти с просьбой переписать гол на "волосы".. Учись, Геша.. Молчание - золото.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
                adekvat
                adekvat
                вчера в 09:48, ред.
                Думай не думай, говори не говори, а сборная Франции по составу темнее сборной Африки.
                7ypj3ckzgda9
                7ypj3ckzgda9
                вчера в 09:48
                Короче Хулио был отправлен по однокоренному его имени адресу
                _Elliada_
                _Elliada_
                вчера в 09:31
                Сейчас набегут со словами: "Месси плохой". Хотя он вообще тут не при чем. Его не было в автобусе, когда пели песню. Замминистр почему-то решил, что Месси должен за других извиняться. Президент Аргентины уволил замминистра. Но крайним у хейтеров всё равно будет Месси. Страшно представить, какой вой подняли бы, если бы Месси был в автобусе.
                Duda Gigolaev Osetin
                Duda Gigolaev Osetin
                вчера в 09:27
                Вот так вот всю дорогу с этим Месси. Все с ним нянчаются как с ребенком, все игрушки его, все шоколадки его, все золотые мячи его, а иначе он плакать будет.
                lotsman
                lotsman
                вчера в 09:18
                Там президент такой. От него всё можно ожидать.
                v4kq6aa83mch
                v4kq6aa83mch
                вчера в 09:12
                Ради Мнсси всё можно сделать!
                Don Nerazzurri
                Don Nerazzurri
                вчера в 09:01
                Диктатор проснулся и дал о себе знать!
                Гость
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