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Игроки «Челси» возмущены расистской кричалкой Энцо Фернандеса

вчера, 21:35

Французские партнёры полузащитника Энцо Фернандеса по «Челси» возмущены поведением футболиста во время празднования победы Аргентины в Кубке Америки 2024.

Игрок вёл прямой эфир в социальных сетях, во время которого аргентинцы, в том числе и он сам, начали петь расистскую кричалку об африканском происхождении футболистов сборной Франции.

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Все комментарии
wlad wm
wlad wm ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 12:44
56, они не оскорбляли нацию французов, а негры это не французы
wlad wm
wlad wm
сегодня в 12:43
Да плевать на этих негров!
112910415
112910415
сегодня в 09:02
бывают на свете тексты, которых лучше избегать ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:58
Закопал себя..., дурачок. (facepalm)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:10, ред.
Давно бледнолицые не стояли на коленках....)
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 23:09
Не удивительно. В Аргентине пришли к власти ультра-правые Милея.
При другой власти, не религиозной, он бы и рта возможно не открыл.
gm88a6z5rx8c
gm88a6z5rx8c
вчера в 22:57
Ну и в чём он не прав?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:57
Назревает скандал походу, на видео все отчетливо слышно, как аргентинцы поют эту дичь.
Отсылка была снова в основном на Мбаппе, который засадил им трижды в финале, плюс еще один в послематчевой серии пеналей, но успели задеть всю нацию в целом обобщив. Обиженные какие то, умом не блещут.

Текст кричалки примерно следующий: «Слушайте, распространяйте информацию, они играют за Францию, но они все из Анголы, они собираются хорошо побегать, но они любят спать с трансами, их мама нигерийка, их папа камерунец, но в паспорте написано: Француз».
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:53
Французские игроки Челси уже готовят теплый прием для Энцо))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:23
кто они такие?
пусть делом занимаются, как следует.
скоро Лига конференций начнется.
важные матчи для Челси))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:14
Месси и не такому научит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:38, ред.
Дорогой Энцо...возвращайся скорей в Лондон...нам есть что тебе сказать...
Гость
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