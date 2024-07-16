Игроки «Челси» возмущены расистской кричалкой Энцо Фернандеса

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вчера, 21:35

Французские партнёры полузащитника по «Челси» возмущены поведением футболиста во время празднования победы Аргентины в Кубке Америки 2024.

Игрок вёл прямой эфир в социальных сетях, во время которого аргентинцы, в том числе и он сам, начали петь расистскую кричалку об африканском происхождении футболистов сборной Франции.