Игроки «Челси» возмущены расистской кричалкой Энцо Фернандеса

Французские партнёры полузащитника Энцо Фернандеса по «Челси» возмущены поведением футболиста во время празднования победы Аргентины в Кубке Америки 2024.
Игрок вёл прямой эфир в социальных сетях, во время которого аргентинцы, в том числе и он сам, начали петь расистскую кричалку об африканском происхождении футболистов сборной Франции.
Отсылка была снова в основном на Мбаппе, который засадил им трижды в финале, плюс еще один в послематчевой серии пеналей, но успели задеть всю нацию в целом обобщив. Обиженные какие то, умом не блещут.
Текст кричалки примерно следующий: «Слушайте, распространяйте информацию, они играют за Францию, но они все из Анголы, они собираются хорошо побегать, но они любят спать с трансами, их мама нигерийка, их папа камерунец, но в паспорте написано: Француз».
Отсылка была снова в основном на Мбаппе, который засадил им трижды в финале, плюс еще один в послематчевой серии пеналей, но успели задеть всю нацию в целом обобщив. Обиженные какие то, умом не блещут.
Текст кричалки примерно следующий: «Слушайте, распространяйте информацию, они играют за Францию, но они все из Анголы, они собираются хорошо побегать, но они любят спать с трансами, их мама нигерийка, их папа камерунец, но в паспорте написано: Француз».