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Унаи Симон выбыл на три месяца

вчера, 11:51

Вратарь «Атлетика» и сборной Испании Унаи Симон перенёс операцию на правом запястье. Сегодня футболист будет выписан из клиники. Операция была проведена в Мадриде доктором Пеньялем.

Глава медицинской службы «Атлетика» Хосеан Лекуэ сообщил, что восстановление Симона займёт несколько месяцев. Обычно в таких случаях оно составляет 90 дней. Травма запястье была выявлена у Симона ещё в начале прошлого сезона.

27-летний вратарь является воспитанником «Атлетика». В прошедшем сезоне он провёл 36 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 33 мяча и 18 игр провёл на ноль.

Напомним, Симон был основным вратарём сборной Испании на победном чемпионате Европы (6 матчей, 4 пропущенных мяча и 2 игры на ноль).

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:22
Скорейшего выздоравления и удачи в дальнейшем.
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