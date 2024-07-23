Агент полузащитника «Сан-Паулу» рассказал о переговорах с «Зенитом»

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вчера, 12:26

Футбольный агент Десио Берман. представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» , рассказал о ходе переговоров с «Зенитом».

Родриго, скорее всего, остаётся в Бразилии этим летом. Никакого прогресса в переговорах с «Зенитом» нет.

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу». Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 23-летний центральный полузащитник провёл 20 матчей во всех турнирах, забил мяч и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переход полузащитника «Зенита» Клаудиньо во «Фламенго» находится на грани срыва.