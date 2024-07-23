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Агент полузащитника «Сан-Паулу» рассказал о переговорах с «Зенитом»

вчера, 12:26

Футбольный агент Десио Берман. представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, рассказал о ходе переговоров с «Зенитом».

Родриго, скорее всего, остаётся в Бразилии этим летом. Никакого прогресса в переговорах с «Зенитом» нет.

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу». Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 23-летний центральный полузащитник провёл 20 матчей во всех турнирах, забил мяч и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переход полузащитника «Зенита» Клаудиньо во «Фламенго» находится на грани срыва.

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lotsman
lotsman
вчера в 13:12
Прогресс будет когда с Клаудиньо вопрос решится.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:54
В фк ЗЕНИТ и так слишком много заморских футболистов, в пору своих местных выпускать на поле..
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 12:50, ред.
Достаточно уже бразильских "заробитчан". Слава Всевышнему подписали Глушенкова. Он один на порядок эффективнее и дороже в игровом плане, чем вся когорта подписанных в прошлом сезоне парней из страны самбы.
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:45
В крайнем случае - Спартак подберёт
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