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В «Зените» объяснили, почему решили расстаться с Марио Фернандесом

вчера, 21:07

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб не стал продолжать сотрудничество с защитником Марио Фернандесом.

После перенесённой операции, несмотря на желание и все усилия Марио на тяжёлых тренировках, показанной полной самоотдачи и работы в общей группе, стало ясно, что Фернандесу не удаётся вернуться на свой уровень.

Поэтому принято совместное согласованное решение о непродлении контракта. Желаем Марио здоровья и семейного счастья! Двери «Зенита» всегда будут открыты для него.

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Все комментарии
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Zenit 1980 (раскрыть)
сегодня в 08:00
Ты походу до сих пор не понял почему он иуда. От того что в прошлом году медина перешел в спартак я не считаю его иудой. Конечно эти переходы неприятны но он не лицемерил в отличии от марио.
Марио в 22 красиво ушел поэтому что ЦСКА пошли ему навстречу. Не всем игрокам клуб идет на такие уступки. Но после этого марио начудил. Ладно если он перешёл в зенит и сказал бы что перешёл потому они больше платят но он начал винить во всем ЦСКА
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
сегодня в 02:17
Опять "иуда" ) Полноте. Это только о деньгах. Остальное сопутствующее шоу. По настоящему преданные клубу люди, такие как ваш Акинфеев, к сожалению вымирающий класс ((( Для них пора открывать "красную книгу"
ЗЫ: А Марио красиво ушел в 22-м на пенсию. Там бы и оставался. Уже тогда было видно, что на высоком уровне играет из последних сил. НО - ДЕНЬГИ + плюс глупость руководства Зенит, подписавшего этого "героя былых времен".
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Zenit 1980 (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
Именно в этом трансфере я не считаю зенит особо виноватыми. Виноват ЦСКА который доверился иуде и виноват марио который предал ЦСКА. А теперь он никому не нужен.

Простить можно многое но не забег когда он праздновал гол Зенита.
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Был бы Марио действительно ценным игроком - поняли бы и простили. А в таком состоянии в каком он вернулся в РПЛ, он не нужен никому. ЦСКА должен благодарить Зенит за этот перехват и спасенные для клуба финансы.)
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 23:55
Он мог бы быть легендой ЦСКА но теперь он иуда. Теперь он никому не нужен.
Хиромант
Хиромант ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 23:49
    Zenit 1980
    Zenit 1980
    вчера в 23:41
    Минус один балласт. 👍👍👍
    ЦСКА сможет переподписать "легендарного"
    АРМЕЕЦ__06
    АРМЕЕЦ__06
    вчера в 23:29
    Поматросили и бросили
    Хиромант
    Хиромант ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 23:08
    - На пенсию надо всегда уходить вовремя! И рукоплесканий побольше - и позору поменьше...
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 23:02
    Как я понял фк ЗЕНИТ - начал русифицироваться
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 22:49
    Просто лавка уже блестит, и от конкурента в своё время отбили...
    Futurista
    Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 22:16
    Двери всегда открыты...но за дверями всегда охрана...не пускает...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 22:01
    "Двери «Зенита» всегда будут открыты для него" - но не в этот раз...)
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