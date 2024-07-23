В «Зените» объяснили, почему решили расстаться с Марио Фернандесом

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб не стал продолжать сотрудничество с защитником Марио Фернандесом.
После перенесённой операции, несмотря на желание и все усилия Марио на тяжёлых тренировках, показанной полной самоотдачи и работы в общей группе, стало ясно, что Фернандесу не удаётся вернуться на свой уровень.
Поэтому принято совместное согласованное решение о непродлении контракта. Желаем Марио здоровья и семейного счастья! Двери «Зенита» всегда будут открыты для него.
Марио в 22 красиво ушел поэтому что ЦСКА пошли ему навстречу. Не всем игрокам клуб идет на такие уступки. Но после этого марио начудил. Ладно если он перешёл в зенит и сказал бы что перешёл потому они больше платят но он начал винить во всем ЦСКА
Марио в 22 красиво ушел поэтому что ЦСКА пошли ему навстречу. Не всем игрокам клуб идет на такие уступки. Но после этого марио начудил. Ладно если он перешёл в зенит и сказал бы что перешёл потому они больше платят но он начал винить во всем ЦСКА
ЗЫ: А Марио красиво ушел в 22-м на пенсию. Там бы и оставался. Уже тогда было видно, что на высоком уровне играет из последних сил. НО - ДЕНЬГИ + плюс глупость руководства Зенит, подписавшего этого "героя былых времен".
ЗЫ: А Марио красиво ушел в 22-м на пенсию. Там бы и оставался. Уже тогда было видно, что на высоком уровне играет из последних сил. НО - ДЕНЬГИ + плюс глупость руководства Зенит, подписавшего этого "героя былых времен".
Простить можно многое но не забег когда он праздновал гол Зенита.
Простить можно многое но не забег когда он праздновал гол Зенита.
ЦСКА сможет переподписать "легендарного"
ЦСКА сможет переподписать "легендарного"