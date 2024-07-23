В «Зените» объяснили, почему решили расстаться с Марио Фернандесом

Председатель правления «Зенита» рассказал, почему клуб не стал продолжать сотрудничество с защитником .

После перенесённой операции, несмотря на желание и все усилия Марио на тяжёлых тренировках, показанной полной самоотдачи и работы в общей группе, стало ясно, что Фернандесу не удаётся вернуться на свой уровень.

Поэтому принято совместное согласованное решение о непродлении контракта. Желаем Марио здоровья и семейного счастья! Двери «Зенита» всегда будут открыты для него.