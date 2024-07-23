Агент Фернандеса: «Марио больше не останется в „Зените“»

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» , подтвердил информацию о том, что его клиент покинет «сине-бело-голубых».

Да, Марио больше не останется в клубе. Почему? Не достигли соглашения по финансам. Конечно, он продолжит свою карьеру. У нас уже есть несколько предложений, в том числе и из России.