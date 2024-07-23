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Агент Фернандеса: «Марио больше не останется в „Зените“»

вчера, 14:33

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, подтвердил информацию о том, что его клиент покинет «сине-бело-голубых».

Да, Марио больше не останется в клубе. Почему? Не достигли соглашения по финансам. Конечно, он продолжит свою карьеру. У нас уже есть несколько предложений, в том числе и из России.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:43
Обычно загнанных лошадей пристреливают, а Марио просто отпустили
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:51
Товарищ Джек.
Я сейчас пишу на другой страничке, а поскольку, человек- я немолодой, то мне затруднительно писать одновременно, во всех местах. Но поверьте мне, ничего плохого- ни к Вам, ни к Зениту не имею. А ошибки Семака- общеизвестны, и мы о них неоднократно говорили...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:44, ред.
Не...ну справедливости ради...
Семак то при чём что не сумевший вернуться после перенесённых травм немолодой уже игрок к сожалению оказался вне чемпионистой обоймы ???

Вот Семак здесь виновен не больше и не меньше чем мы с вами...
Т.е. абсолютно никак не виновен...

И тренерский гений Богданыча (говорят он существует, больше скажу Медведев говорят его даже видел, два раза) тут не при чём...
Марио в нынешней своей форме и состоянии не заиграл бы ни у Гвардиолы, ни у Анчелотти ни у самого Станковича....
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:01
Товарищ Джек- рад Вас видеть!
Всем давно известно, что Вы- главный отбеливатель Семака. Поэтому, Ваше посещение этой страничкe- было весьма ожидаемо.)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:34
Если б не Семак...33-хлетний травмированный игрок сто пудов был бы сейчас в сборной Бразилии...
Да и брали Марио лишь с одной целью...перепродать в Реал или МС.....
Но Семак помешал...
Naherger
Naherger
вчера в 18:10
Получается,не принесли те деньги счастья то,а? Два 8
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:11
Моё Почтение!!!
Возраст? Да, пожалуй- значение имеет. Но, если бы только возраст... К тому же, как уже было сказано, одним из Уважаемых пользователей, сравнение Семака с Лобановским- точно не в пользу первого. Во всём остальном- согласен, полностью!!!
Capral
Capral
вчера в 17:06
рыжик.

Тренер должен работать с игроком, если он ему нужен. Если нет- какого хрена было Фернандеса брать?! Но Ферни -не единственный, кого Семак испортил и еще наверняка испортит...
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:06
Приветствую Вас!
К сожалению,деградация в классе является исключительной прерогативой игроков РПЛ в мировом масштабе и подопечные Семака тому лишь подтверждение. Исключением является, я думаю, Крылья Советов Игоря Витальевича Осинькина.
Кстати, при переходе в Динамо Заварову было уже 22 года, а "загубленному" Богданычем юноше - всего 33...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:01
Плохая физическая форма, медленный, долго принимает решения.
Занял место Караваева. Фланг сразу потерял скорость при подключении к атаке. Даже когда забегал вперед вдоль бровки, самое частое решение - дать пас назад.
Соответственно назад в оборону возвращался тоже долго. Уже и не вспомнить, когда на поле появлялся. Зато по контракту деньги получал. По факту толку - почти ноль.
В данном конкретном случае говорить, что Семак загубил игрока - просто смешно.
112910415
112910415
вчера в 16:47
кому-то нужен "лидер скамейки " ?
Кусок Нечеловека
Кусок Нечеловека ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:07, ред.
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 15:44
    Еще два слова. С Заваровым сложнее было, поскольку, он пришел в Киев, когда там работал Ю.Морозов- приятель Лобановского, пока, сам Мэтр был в сборной. Ну это, так- к слову.
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 15:41
    Добрый день!!!
    А это не единственный случай, когда Лобан, по Отечески относился к своим футболистам. К примеру, случай с И.Белановым, после ЧЕ-88, и его незабитым пенальти. Лобан его отчитал, что конечно Беланову не понравилось и он, через некоторое время, собрав вещи вернулся в Одессу. Лобан был оскорблен, но после недолгих раздумий, в ущерб своиму Авторитету, лично поехал за Белановым в Одессу и уговорил его вернуться в Киев!!! А вот, кстате, у Бескова, подход был иной, сoвершенно... Hо -это, уже совсем другая история.

    Знаю эту историю из рассказа футболиста киевского Динамо В.Евтушенко, с которым приятельствовал некоторе время.)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:33
    Приветствую!Кто такой Лобановский и кто такой СерОжа! Заваров загуливал и приходил на тренировку с душком! Когда проходил тест смерти он послал Лобановского! Вот рассказывает Бубнов: После 600 метров почувствовал, что все – я на пределе. Дышу тяжко. Рядом Заваров. Он несся прямо за мной: нагнулся, весь красный, еле стоит. Чуть отдышавшись, распрямляется и говорит Лобану: «Иди ты, рыжий, со своим тестом».
    Я схватился за голову: самому Лобановскому такое сказать! В присутствии всех. Валерий Васильевич понимал, насколько тяжело было Завару. И спокойно так, с юмором: «Никита Павлович, Саша не понимает наши задачи и цели. Нам такие футболисты на чемпионате Европы не нужны. Билет в руки и обратно в Москву».
    Лобановский простил? Конечно, Завар извинился».
    Он не раз сталкивался с Мэтром но все равно вспоминает его с теплотой!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:32
    Машаду - : "Нас здесь не поняли - мы уходим"...)
    Capral
    Capral
    вчера в 15:16, ред.
    Мда, такого игрока Семак загубил. Вообще, смотрю, практически все, кто попадают в руки Семаку, в той или иной степени начинают деградировать. Клаудиньо начинал в Зените здорово, очень ярко, но потом- явно сник, начал истерить и тп. Фернандес пришел, после долгой паузы- с ним было сложней, но на то и тренер, чтобы помочь игроку обрести уверенность, проводить беседы... Но вместо этого- малое количество игрового времени, тренерское непонимание желаний футболиста и тд. Сергеев, в Самаре- был лидером, в Зените растворился. И это, далеко не все, кто, так или иначе не приживается у Семака.

    Я вспоминаю А.Заварова, который появившись в Киеве, полгода не мог найти себя в команде Лобановского, и уже готов был уйти из команды. Но после долгих бесед с Мэтром- заиграл, и как!!! А вот Богданыч, видимо, слаб как наставник, ему- только лучших подавай. Переживаю я конечно за Глушенкова, как бы его не испортили в Питере. Жаль будет, если такой БРИЛЛИАНТ потускнеет в руках слабого специалиста.
    memphis
    memphis
    вчера в 15:06
    Зря Марио испортил конец карьеры
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 14:39
    "Не достигли соглашения по финансам"...
    На дурака хотели выписать "жирный" чек хрустальному...
    Не прокатило
    Гость
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