Агент Фернандеса: «Марио больше не останется в „Зените“»

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, подтвердил информацию о том, что его клиент покинет «сине-бело-голубых».
Да, Марио больше не останется в клубе. Почему? Не достигли соглашения по финансам. Конечно, он продолжит свою карьеру. У нас уже есть несколько предложений, в том числе и из России.
Я вспоминаю А.Заварова, который появившись в Киеве, полгода не мог найти себя в команде Лобановского, и уже готов был уйти из команды. Но после долгих бесед с Мэтром- заиграл, и как!!! А вот Богданыч, видимо, слаб как наставник, ему- только лучших подавай. Переживаю я конечно за Глушенкова, как бы его не испортили в Питере. Жаль будет, если такой БРИЛЛИАНТ потускнеет в руках слабого специалиста.
Я вспоминаю А.Заварова, который появившись в Киеве, полгода не мог найти себя в команде Лобановского, и уже готов был уйти из команды. Но после долгих бесед с Мэтром- заиграл, и как!!! А вот Богданыч, видимо, слаб как наставник, ему- только лучших подавай. Переживаю я конечно за Глушенкова, как бы его не испортили в Питере. Жаль будет, если такой БРИЛЛИАНТ потускнеет в руках слабого специалиста.
Я схватился за голову: самому Лобановскому такое сказать! В присутствии всех. Валерий Васильевич понимал, насколько тяжело было Завару. И спокойно так, с юмором: «Никита Павлович, Саша не понимает наши задачи и цели. Нам такие футболисты на чемпионате Европы не нужны. Билет в руки и обратно в Москву».
Лобановский простил? Конечно, Завар извинился».
Он не раз сталкивался с Мэтром но все равно вспоминает его с теплотой!
Я схватился за голову: самому Лобановскому такое сказать! В присутствии всех. Валерий Васильевич понимал, насколько тяжело было Завару. И спокойно так, с юмором: «Никита Павлович, Саша не понимает наши задачи и цели. Нам такие футболисты на чемпионате Европы не нужны. Билет в руки и обратно в Москву».
Лобановский простил? Конечно, Завар извинился».
Он не раз сталкивался с Мэтром но все равно вспоминает его с теплотой!