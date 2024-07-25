«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Ван-Биссаку на Думфриса

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с защитником Аароном Ван-Биссакой.
«Дьяволы» готовы включить игрока в сделку по обмену на игрока «Интера» Дензела Думфриса.
Отмечается, что Думфрис хочет присоединиться к МЮ.
«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с защитником Аароном Ван-Биссакой.
«Дьяволы» готовы включить игрока в сделку по обмену на игрока «Интера» Дензела Думфриса.
Отмечается, что Думфрис хочет присоединиться к МЮ.
Может ЭТХ сразу всех игроков сборной нидерландов подписать?
Может ЭТХ сразу всех игроков сборной нидерландов подписать?