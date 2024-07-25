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«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Ван-Биссаку на Думфриса

вчера, 21:23

«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с защитником Аароном Ван-Биссакой.

«Дьяволы» готовы включить игрока в сделку по обмену на игрока «Интера» Дензела Думфриса.

Отмечается, что Думфрис хочет присоединиться к МЮ.

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Все комментарии
Ульяна Зуева
Ульяна Зуева
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DEIVID_587
DEIVID_587 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 08:23
Именно как оборонец он значительно уступает англичанину. Голландцу только в схеме с тремя защитниками и играть. Иначе он будет разорван на части.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 05:07, ред.
О чем речь, совсем непонятно. Тут вообще есть болелы МЮ ?
Биссака классный деф с прекрасными техническими и физическими данными, который закрывал пикового Неймара и Мбаппе во времена игр МЮ в ЛЧ. Да, он без каких-либо изысков, но откуда их у манков было взяться в принципе, при таких коучах как Сульшер/Рангник/ЭТХ ??!! Ведь самой Конструкции игры у "дьяволов"
годами(!) нет, ввиду полного отсутствия тренерской мысли. Выстреливают порой на поле отдельные личности, но это плод индивидуальных, а не командных действий..., а так, - кто в лес, кто по дрова. Отсюда и результаты (их отсутствие).

И чё? Типа Думфрис на этом пепелище будет как Фигаро высший футбольный пилотаж показывать?! ))) Наивен тот, кто так считает. Яркий пример тому - Гарначо, эффективность которого, в окружении партнеров-бездарей по атаке, нивелируется.

P.S. Такое чувство, что в МЮ избавляются от наиболее перспективных и сильных: Ван де Бек, Санчо, Гринвуд,..., а теперь и Биссака.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:08
Если только с доплатой со стороны МЮ. Думфрис более классный игрок.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:51
А Интер согласен на такой обмен хоть и с доплатой?
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:43
Губа не дура у ЭТХ! Обменять неликвид, на приличного игрока))))
Может ЭТХ сразу всех игроков сборной нидерландов подписать?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:34
конечно, проблемы с здоровьем будут когда любимый Аякс в кризисе))
всех благ Эдвину.
великий вратарь МЮ.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:30
В этом году снизили нагрузку в предсезонке, плюс не играли на 4-х фронтах, каксаемо цветов могласен, 1 Ван Дер Сар лучше ДДХ ушедшего и Онаны пришедшего вместе взятых, хотя у него сейчас проблемы со здоровьем!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:24
осталось цвета МЮ перекрасит в оранжевые))
и это лучше, чем розовая или прошлогодняя полосатая.
п.с.
ситуация повторится, если не продать часть игроков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:17
Заодно кое-что из ненужного решили плавить...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:13
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:00
Только в спорте официально меняются неграми))
drug01
drug01
вчера в 21:58
Что даст этот обмен МЮ???
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