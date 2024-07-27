Два голевых паса Альвареса помогли Аргентине обыграть Ирак на Олимпиаде

1722107749

вчера, 22:15

Форвард «Манчестер Сити» помог команде Аргентины добыть первую победу на Олимпиаде-2024.

В субботу аргентинцы обыграли со счетом 3:1 команду Ирака, а чемпион мира Альварес записал на свой счет ассистентский дубль. Голами за Аргентину отличились Тьяго Альмада, Лусиано Гондоу и Игнасио Фернандес.

Отметим, что Альварес является самым дорогим футболистом на Олимпиаде-2024. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 90 млн евро.

После двух туров у Аргентины 3 очка. Столько же баллов у других представителей этой группы: Ирака, Марокко и Украины.