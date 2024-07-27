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Два голевых паса Альвареса помогли Аргентине обыграть Ирак на Олимпиаде

вчера, 22:15
Аргентина (до 23)Логотип футбольный клуб Аргентина (до 23)3 : 1Логотип футбольный клуб Ирак (до 23)Ирак (до 23)Матч завершен

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес помог команде Аргентины добыть первую победу на Олимпиаде-2024.

В субботу аргентинцы обыграли со счетом 3:1 команду Ирака, а чемпион мира Альварес записал на свой счет ассистентский дубль. Голами за Аргентину отличились Тьяго Альмада, Лусиано Гондоу и Игнасио Фернандес.

Отметим, что Альварес является самым дорогим футболистом на Олимпиаде-2024. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 90 млн евро.

После двух туров у Аргентины 3 очка. Столько же баллов у других представителей этой группы: Ирака, Марокко и Украины.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:01
На то он и лидер команды. Молодцы аргентинцы, исправились после осечки в первом туре. Осталось Украину обыграть, хотя там даже ничья устроит. Хороший расклад для Аргентины перед третьим туром.
drug01
drug01
вчера в 22:33
Аргентина получила очередные очки...
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