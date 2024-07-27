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Семак о «Зените»: «Нужно улучшать действия практически во всём»

вчера, 23:51

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о недостатках своей команды по итогу первых трёх игр сезона 2024/25:

Глобально… нужно улучшать наши действия практически во всем. Проблемы — они абсолютно всегда есть. Может, они так не бросаются в глаза со стороны, но мы видим, где и над чем уже нужно работать. Безусловно, работы много. Мы особых иллюзий не строим, игры будут по-разному складываться. Иногда будем контролировать и ход матча, и вести по счёту, но не всегда так будет. Иногда нам будет сложнее гораздо в плане результата или самой игры. Нужно быть готовыми ко всему. Самое важное — это победа, а не то, с каким счётом мы побеждаем. Хотя для болельщиков, безусловно, приятно, когда команда забивает много мячей.

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Все комментарии
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 06:21
Есть только один способ улучшить игру "Зенита" - перейти на схему 5+5+1
5 Карлосов
5 Педросов
1 вратарь (возможно россиянин)
mr5vut44a7wg
mr5vut44a7wg ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:03
Семак знает, что делает, причем уже шесть раз подряд.
dfs444h7sy7k
dfs444h7sy7k ответ DEIVID_587 (раскрыть)
сегодня в 04:56
Уберите в Москве лишние команды, оставьте две, и денег будет много и выигрывать будете.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:53
В августе Динамо,Ростов,Спартак в Питер приезжают....
Солома постелена...но выигрывать надо....
Capral
Capral
сегодня в 01:58
Слабо верится в то, что Семак знает, как надо улучшать игру. По трём официальным играм этого сезона- не похоже, что он на правильном пути. Пока, его спасают очень сильные игроки, но тренерской мыслью и не пахнет. А 1-й тайм в Казани, вообще вернул меня в прошлый сезон- в самые невыразительные игры Зенита. Улучшать игру, надо было уже после первого чемпионства Семака, но Богданыч не задумывался о будущем... Но уже хорошо, что тренер понимает и видит недостатки, если конечно видит. Другое дело- как их устранить.
Хиромант
Хиромант ответ DEIVID_587 (раскрыть)
сегодня в 01:14
- Если вы говорите о Глушенкове, ну да купили (а не забрали, это совсем разные вещи). А что? Разве без одного футболиста 4-ре московских команды + Краснодар уже сдулись??? Не могут составить Зениту конкуренцию??? Вы такого плохого мнения о нашем футболе? Или я вас не правильно понял?
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:09
Семак максималист, хочет довести свою команду до совершенства хотя она и так у него очень мощная.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:05
Самое главное мотивировать футболистов...
r9sk2bm5bp56
r9sk2bm5bp56
сегодня в 00:47
Молодец держит команду на хорошем уровне
valt134
valt134
сегодня в 00:43
Прочитал интервью Семака-как-будто программу «Время» посмотрел.
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:19
Какая конкуренция? Её нет и не будет. Они даже крутейшего игрока прошлого сезона себе забрали. Который уже делает результат.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 00:03
- Зениту - удачи!!! В столетие клуба - "не ударить в грязь лицом"!
- Остальным клубам - тоже удачи! Без вашей красивой, атакующей игры - не будет конкуренции и интриги в чемпионате России! И пусть победит сильнейший!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:53, ред.
Совершенству нет предела! Великие тренера всегда учились!
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