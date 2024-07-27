Семак о «Зените»: «Нужно улучшать действия практически во всём»

Главный тренер «Зенита» рассказал о недостатках своей команды по итогу первых трёх игр сезона 2024/25:

Глобально… нужно улучшать наши действия практически во всем. Проблемы — они абсолютно всегда есть. Может, они так не бросаются в глаза со стороны, но мы видим, где и над чем уже нужно работать. Безусловно, работы много. Мы особых иллюзий не строим, игры будут по-разному складываться. Иногда будем контролировать и ход матча, и вести по счёту, но не всегда так будет. Иногда нам будет сложнее гораздо в плане результата или самой игры. Нужно быть готовыми ко всему. Самое важное — это победа, а не то, с каким счётом мы побеждаем. Хотя для болельщиков, безусловно, приятно, когда команда забивает много мячей.