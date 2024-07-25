«Большего цирка в жизни не видел». Олимпиада стартовала с уникального поражения Аргентины

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сегодня, 11:21

Впервые в истории футбола гол отменили через почти два часа.

Аргентина стартовала с потерянной ничьей с Марокко

Аргентина – один из фаворитов футбольного турнира на Олимпиаде. Но команда Маскерано в первом туре по делу проигрывала Марокко 0:2. Один мяч отквитали, а затем арбитр нашел повод добавить 16 минут к матчу. Инфантино и Коллина придумали дурацкую штуку, в турнирах УЕФА таким не занимаются. Но Олимпиада под эгидой ФИФА . Арбитрам дали возможность манипулировать не только через странные пенальти.

Уставшие марокканцы пропустили на шестнадцатой добавленной минуте. Фанаты африканской команды выбежали на поле, бросили петарду под ноги звездам сборной Аргентины. Арбитр увёл команды с поля. Спустя почти два часа на пустой арене доиграли несколько минут. Но гол Аргентины отменили из-за офсайда во время ключевой атаки. После матча тренер Маскерано, разумеется, был не в восторге от судейства:

Большего цирка не видел за всю свою жизнь.

Месси, который смотрел поединок, оставил короткое сообщение: «Странно». Но винить надо команду с молодыми ребятами и опытным усилением. На Олимпиаде за чемпионов мира и Америки играют 36-летний Отаменди, 24-летний Альварес и 32-летний Рульи, три звезды. Маскерано располагает талантами, вроде Эчеверри и мелкого сына Симеоне – Джулиано. Последний забил гол Марокко в день сенсационного поражения.

В группе Аргентины плохо стартовали сразу две команды, которые рассчитывали на выход в плей-офф. Кроме Маскерано, проиграл также молодой тренер Ротань. Наставник сборной Украины думал, что явное преимущество по игре против Ирака поможет выиграть. Но затем судья указал на «точку», сломав планы европейской команды. Хотя Украина сравняла счет, в ответ получили классный проход шустрого вингера Али Джасима из «Комо».

Тренер Анри сразу положился на проверенных мастеров

Сборная Франции – главный фаворит Олимпиады. Играют дома, убедили клубы отпустить ценных футболистов. Капитаном Франции на турнире стал форвард «Лиона» Ляказетт. Именно Александр забил первый мяч в день стартового разгрома команды США . Его дальний хлесткий удар низом привел к важному голу. Обводящий выстрел новичка «Баварии» Олисе завершился ещё одним взятием ворот.

У американцев были подходы и даже удар мячом в перекладину, но Франция действовала неплохо. Команды, где большинство футболистов юные, всегда немножко непричесанные, но в этом конкретном случае увидели грамотный футбол. Франция забила третий мяч после стандарта, отличился центральный защитник «Севильи» великан Лоик Баде. Тренера Анри сразу выручили «ветераны» в заявке.

Во втором матче группы гвинейцы проиграли команде Новой Зеландии. Африканцы неплохо выходили в атаку через вертикальные передачи, но не забили. А соперник добился успеха через тернии к звездам. Сначала Гарбетт не реализовал пенальти – ударил мимо ворот, но позже именно он открыл счет голам. Во втором тайме гвинейцы отыгрались, но Бен Уэйн поставил точку, 1:2 в пользу Новой Зеландии.

По итогам всех матчей можно выделить сразу несколько особенностей олимпийского футбола. Большой вес взрослых игроков старше 23 лет, если они в форме. Арбитры ставят пенальти за всё подряд. Очень низкая квалификация рефери в целом. Будут добавлять по 12-16 минут к поединкам. Усталость станет важным фактором при определении победителей в плей-офф. Также пока нервничали молодые вратари.

Японцы и испанцы – претенденты на медали Олимпиады

В Японии футбольный бум. Первая сборная собрала серию красивых побед, пускай и уступили в плей-офф Кубка Азии команде Ирана. Зато молодежная команда попала на Олимпиаду. Стартовали с разгрома сборной Парагвая. На месте южноамериканцев могли быть бразильцы. Но успех в квалификации отправил на турнир в Париже капитана «Динамо» Бальбуэна. Как видите, молодых японцев его наличие на поле не испугало. Фабиан был медленным, а вот их соперник понравился.

У Испании тоже классная команда. Они привычно успешны на молодежном уровне. Банда тренера Сантьяго Дении проиграла Англии в финале Евро-2023. Но на Олимпиады традиционно ездит команда Великобритании, поэтому от Старого света испанцы – самая успешная сборная по итогам последнего Евро. Стартовали они с победы 2:1 над Узбекистаном, за который играет опытный Шомуродов, бывший форвард «Ростова», и молодой атакующий хавбек ЦСКА Файзуллаев.

Элдор забил гол, а Аббосбек пробежал мимо испанца и после этого судья назначил пенальти. Узбекский голкипер выручил, но позже пропустил от Серхио Гомеса, чей удар с «точки» отразил ногами. Узбеки уступили 1:2, но в целом понравились. А испанцы, у которых в заявке футболисты «Барселоны», «Атлетико» и «Жироны», должны доказать класс и мечтать о финале Олимпиады. Ямалю не разрешили рисковать здоровьем, но Кубарси, Серхио Гомес и Барриос в составе команды.

У Франции хороший старт с разгрома, они первые в легкой группе А. У Аргентины и Украины самый запутанный и скандальный квартет, ведь Марокко и Ирак стартовали с побед. Узбекам надо обыгрывать Египет и Доминиканскую республику, показали хороший футбол против Испании. Видно, что команда талантливая и сильная. Малийцы прощали сильную сборную Израиля в атаке, допустили ничью 1:1. Япония в последней по счету группе – явный фаворит, но впереди серия сюрпризов.

Олимпийский футбол особенный. Чемпионы на двух последних турнирах бразильцы не прошли отбор. А европейцы постоянно проваливаются на Олимпиадах в футболе. С 1992-го года не было «золота», Испания с Гвардиолой и Каньисаресом – последние триумфаторы из Европы. Зато сборные Камеруна, Нигерии и Мексики выигрывали Олимпиады по футболу. Также были первыми Аргентина и Бразилия. Учтите это, пытаясь угадать участников будущего финала.