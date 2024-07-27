Упущение «Локо» и лучший бомбардир «Ахмата». 5 свободных агентов, которые усилят любой топ-клуб РПЛ

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сегодня, 11:59

Претендентам на топ-5 стоит подсуетиться.

Антон Миранчук

«Локомотив» этим летом отпустил свободными агентами сразу двух своих воспитанников: Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. И показательно, как по-разному они покидали коллектив. Рифат, по слухам, так и не получил предложение о новом контракте, с ним попрощались довольно быстро.

А вот Антона «железнодорожники» пытались удержать до последнего. Полузащитник постепенно всё же набрал форму и даже при Галактионове был важным элементом системы. В минувшем сезоне он отметился шестью голами и пятью результативными передачами в 29 матчах чемпионата. Другое дело, что системообразующим игроком «красно-зелёных» он так и не стал, на свою зарплату уже не играл, а переплачивать за паспорт или статус воспитанника москвичи не хотели (агент говорил, что предлагали контракт с зарплатой практически в два раза ниже, чем нынешняя).

Сообщалось, что подхватить освободившегося игрока готов ЦСКА , но «армейцы» в итоге выбрали Жемалетдинова. У «Динамо» костяк в центре поля подобран, там Антону вряд ли найдётся место. С другой стороны, благодаря своим игровым качествам он наверняка не затеряется ни в одном из клубов топ-5 РПЛ (исключение – «Зенит»).

Георгий Джикия

Когда-то главными качествами Георгия были скорость и агрессия. Подвижный центральный защитник был лидером «Спартака», но потерял место в старте на второй год Гильермо Абаскаля в команде. В целом справедливо – в отсутствие конкурентов Джикия растерял форму и потерял свои конкурентные преимущества. Защита «красно-белых» была уже не настолько подвижна. По этой причине москвичи подписали Срджана Бабича – более резкого и цепкого, чем Георгий. И 30-летний центрбек оказался уже не в состоянии вернуть себе место в старте. Красивого прощания тоже не получилось, Шпинёв выносил внутреннюю кухню и критиковал клуб, Джикия подтверждал слова своего агента.

При этом футболист сохранил принципиальность, поэтому дорога в ЦСКА или «Динамо» для него закрыта. Но почему бы игрока не рассмотреть «Краснодару» или «Ростову»? «Быкам» особенно нужна глубина в центре обороны. Кайо уж точно качества и надёжности не даёт, а Тормене тяжело сыграться с Диего Костой. Ротация в любом случае нужна.

Мохамед Конате

Форвард из Буркина-Фасо давно знаком российскому рынку. Ещё в 2016 году он играл в составе «Урала». Потом были «Тамбов» и «Химки», но по-настоящему блеснул нападающий в «Ахмате». Клубу из Грозного он исправно служил три года. Был первым выбором на острие что для Талалаева, что для Ташуева, что для Ромащенко, а также на финише минувшего сезона для Адиева.

И при всех сохранял результативность. В двух последних сезонах Конате положил по 11 мячей в чемпионате, а на отрезке с 26-го по 29-й тур минувшего чемпионата (когда «Ахмат» боролся за выживание) отметился пятью мячами.

Это таранный форвард, дающий огромный объём без мяча и успешный в единоборствах, но при этом не деревянный, плюс не растерявший голевого чутья. Но союз с «Ахматом», по всей видимости, утомил. Расстались без лишнего шума и на взаимном уважении – Мохамед стал лучшим бомбардиром клуба в истории выступлений в РПЛ . Футболист захотел сменить обстановку и предпочитает найти вариант в Европе. Например, «Трабзонспор» готов подписать Мохамеда. С другой стороны, сопоставимые финансовые условия могут предложить и российские клубы. Ещё недавно игрока на острие искали ЦСКА , «Спартак», «Локомотив». «Динамо» не помешает альтернатива Тюкавину – Смолов всё же ушёл, а на случай потери Константина у «бело-голубых» нет другого забивного игрока.

Артём Дзюба

Кажется, что Артём потихоньку уходит с рынка, но в такие моменты он вспышками показывает, что всё ещё эффективен. Так было в первые полгода в «Локомотиве». После неудачной командировки в Турцию никто в РПЛ не был готов рискнуть и предложить нападающему контракт. Подсуетились «красно-зелёные». Артём в итоге забил восемь голов и отдал пять голевых в 11 матчах РПЛ -22/23.

Это уже потом Дзюба потерял место в старте «Локомотива» и так и не продлил контракт. Но по-прежнему остаются условия, в которых Артём будет эффективен. Прежде всего, спортивная злость – когда Дзюбе надо доказать свою состоятельность, он это делает (какое бы высокое давление ни ложилось). Помимо этого, важно показать, что ему доверяют. В «Локо» на первых порах он был лидером стартового состава. И, наконец, этот эффект будет действовать недолго. На длительной дистанции форвард потеряет форму и из-за своего возраста и амплуа будет долго её набирать. Но если нужно решить конкретную задачу здесь и сейчас, Артёма можно подписать на короткий срок, тогда от него будет ощутимая польза.

Марио Фернандес

К Марио Фернандесу есть огромный негатив после прошлогоднего возвращения в Россию. Его ждали в ЦСКА , но защитника перехватил «Зенит» (подробнее – здесь). Самого Марио ситуация тоже задела, он выдал несколько эмоциональных интервью, в одном из них отметил, что «изо всех сил болел за „Зенит“ [в матче за Суперкубок]».