«Краснодар» выбыл из борьбы за чемпионство в стартовом туре. Для титулов нужен большой тренер

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вчера, 22:14

Владелец клуба этого никогда не понимал.

Вице-чемпионы РПЛ очень нестабильные

Тренд последних лет в РПЛ . «Сочи» вылетел из высшей лиги через два года после второго места, сильный откат. ЦСКА опустился ниже всех московских клубов в прошлом сезоне после «серебра». Автор второй строчки тренер Федотов потерял работу. «Спартак» после второй строчки скатился на десятое место, хвастаться нечем. Последние преследователи «Зенита» неизменно падали вниз после сравнительно успешного сезона. Причем «Краснодар» был ближе всех к триумфу.

В финале Суперкубка страны между Семаком и Мусаевым увидели веселую перестрелку, после которой хочется задать один вопрос. Зачем тратить столько денег на футбольный клуб «Краснодар», если большую часть своей короткой истории команда работает без главного тренера? Мусаев по уровню ниже, чем Ивич, которого Галицкий уволил после успешного отрезка. У Владимира был шанс на титул, но вместо этого сыграл кавказский нрав владельца клуба. Тренер ушел.

Столкнулись лбами два упрямца, а получили отдачу сами футболисты. В результате «Краснодар» без единого трофея в истории. Нестабильность в обороне стала визитной карточкой команды. «Краснодару» будет сложно повторить результаты прошлой осени. Но сами виноваты, ведь Мусаев не вырос в элитного наставника во время своих странствий. «Краснодар» сам себе приговорил до старта сезона. И так было понятно, что есть большая разница в возможностях с фаворитом «Зенитом».

Её можно нивелировать только в одном случае. Если наставник – вожак. Как молодой Бердыев был в «Рубине». Как Сёмин в «Локомотиве» в последнем «золотом сезоне». Лишь ЦСКА побеждал без вожака на бровке, поскольку Слуцких по характеру явно не кремень. Но у «горожан» нет тренера Леонида Викторовича, похвалить можно только Ивича. Зачем постоянно приглашать людей, которые заведомо не справятся? Нет смысла в любом месте, кроме первого без попадания в Лигу чемпионов.

«Краснодар» обречен на новые страдания

Отказы тренеров будут всегда, если ищешь чемпионского тренера для команды из Краснодара, который далеко от столиц моды. Теперь поиски усложнились. Но серб Ивич приехал, согласился. Дали бы ему поработать – получили чемпионскую команду. А так сегодня Мусаев решил сыграть против «Ахмата» с тремя центральными защитниками. И не получили с форвардом Смоловым достаточно чистых моментов у ворот команды, которая пропускала семь мячей от скромной «Балтики».

Не надо рассказывать о потерях в составе. Конечно, Оласы, Кастаньо и Кордобы не было, поскольку они играли на Кубке Америки. Разумеется, Сафонов в Париже, больше не первый номер «Краснодара». Но разве у Мусаева не было времени разобрать игру понятного «Ахмата»? К конкретному сопернику и матчу готовились несколько месяцев. Никаких секретов в игре команды из Грозного нет. Они не так хороши, как в сезоне, когда финишировали в первой пятерке. Так что виноват Мусаев.

Ивича якобы невзлюбили боссы «Краснодара» за «осторожный футбол». Хотели атак, но разве знакомый тренер круто играет первым номером? Козлов достаточно талантливый, а Смолов опытный, чтобы у сильного тренера ровно этот состав уверенно переиграл «Ахмат». Сперцян в роли левого инсайда? Идея не сработала. Батши как правый латераль? Ничего конкретного и полезного для «Краснодара». Са выдал одну классную передачу за матч в голевой атаке, но в обороне бразилец плох.

Са должен был получить вторую желтую карточку в концовке поединка, но арбитр простил левого латераля «Краснодара» в матче с «Ахматом». Можно похвалить центральных защитников «горожан». Кайо и его напарники сыграли неплохо. Но тут виноват соперник. Также в ничьей виноваты игроки «Краснодара», не только Мусаев. Почему Кривцов, который забил, не включался у чужих ворот в других эпизодах? Неприятная пассивность «Краснодара» позволила «Ахмату» завоевать ничью.

«Горожане» упустили исторический шанс

Пока «Краснодар» не придумал, как перерасти роль лишнего колеса в телеге борьбы за чемпионство. Им пора учиться зарабатывать и грамотно тратить те деньги. Расставание с Сафоновым – шаг в правильном направлении. Но дальше надо прощаться со Сперцяном. А параллельно не ослабить состав настолько, чтобы из клуба убежали другие лидеры. «Краснодару» объективно сложно удерживать футболистов. Центральный защитник Алонсо провел классный сезон, а затем выбрал клуб из Бразилии.

Но кто может консолидировать футболистов вокруг себя? Только известный мощный тренер с харизмой. Мусаев нормальный специалист. Но ему не хватает масштаба личности, чтобы говорить о чемпионстве «Краснодара». Верное лидерство весной Олег Мурадович не удержал. Более того, даже характера, чтобы передать чемпионство «Динамо», клубу из Краснодара не хватило. Когда тебе победа ничего предметного не дает, то надо показывать гегемону, что от тебя тоже многое зависит в таблице.

«Краснодар» не сломал «Зенит». Ни в финале Суперкубка, ни заочно в финальном туре РПЛ . А это значит, что глобально ничего не поменялось. «Горожане» будут в группе лидеров, команда неплохая. Но не будут чемпионами. И от этого становится немного грустно, ведь титульный футбол локализируется в Санкт-Петербурге. У московских много старых болезней, как показало поражение «Спартака». У «Краснодара» многое устроено здорово, но без самостоятельных тренеров точно не будет титулов.

Мусаев, который всем обязан Галицкому, не будет перечить боссу. И это выльется в управление через голову главного тренера. Футболисты прекрасно чувствуют такие фокусы, как маленькие дети чувствуют, когда родители не ладят. Не нужно находиться внутри «Краснодара», чтобы понять динамику. Осталось потерять Кордобу и Сперцяна. А потом ошибиться с подписаниями легионеров. Тогда со Смоловым будут на шестой позиции. В лучшем случае, ведь вялых «быков» обязательно остановят.