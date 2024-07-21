Два ассиста бразильца, 19-летние защитники и тайм в меньшинстве. «Динамо» удивительно начало сезон

1721542273

вчера, 09:11

«Факел» не остановил бойкую атаку москвичей.

Личка компенсировал дефицит кадров структурой игры

Тактика становится важнее, когда команда недосчитывается множества игроков стартового состава. В центре обороны у «Динамо» было два 19-летних игрока, серб Майсторович и россиянин Лепский. За весь прошлый сезон Иван сыграл 71 минуту. А его коллега Милан всего 32 минуты, ведь серб получил сложную травму и пропустил десятки поединков «Динамо». Майсторович перезапускает карьеру и вышел на поле против опытных Маркова и Ильина.

В дебютном официальном поединке за «Динамо» опытный голкипер Андрей Лунёв получил странную парочку в обороне. Слева не было Скопинцева, Дмитрий появился со скамейки. Поэтому даже на флангах увидели ротацию. Даса ушел налево, а 20-летний Бессмертный оказался на привычном правом фланге. Но у него, как у партнёров в центре, мало опыта. Однако выбора не было. Бальбуэна уезжает в Париж, капитан откажется от зарплаты ради Олимпиады.

Фернандес, которого наигрывали в центре обороны на сборах, недавно получил новую травму. Маричаль только вернулся из США , где был частью заявки Уругвая на Кубке Америки. Стал третьим призером, хотя не играл. А вот Карраскаль бегал за финалиста Колумбию, поэтому в атаке «Динамо» тоже не обошлось без потерь. Многие основные исполнители остались на поле, но Личке важно было ошарашить «Факел» сразу, пока его игроки не устали.

Схема «4-2-3-1» была нужна, чтобы Фомин подстраховал Лаксальта в опорной зоне. Раскроем карты – не удалось. Но в атаке всё было верно, поэтому у «Динамо» не возникло проблем с продвижением мяча к чужим воротам. Тактика выручила, как и наигранные комбинации. Зональная работа при стандартах позволила 19-летнему Лепскому начать сезон с гола. Защитник сыграл головой после идеального навеса Бителло с левого фланга правой ногой.

Бителло, Тюкавин и Нгамалё сохранили форму с весны

Посмотрим на состояние Карраскаля, поскольку Хорхе в четверке атаки «Динамо» самый нестабильный исполнитель. Но опытный камерунец Нгамалё, который весной собрал парочку решающих голевых действий, неплохо смотрелся на сборах. И продолжил радовать тренерский штаб умными решениями в официальной игре. Оборона у «Факела» традиционно успешная – в прошлом сезоне клуб из Воронежа лишь немножко отстал от «Краснодара».

По xG соперники из «Факела» были очень близки к вице-чемпионам РПЛ и намного лучше, чем «Динамо». Паника у ворот Лещука встречалась не раз. Голкипер тоже «привозил» порой, но говорим именно о темпераменте линии. У «Факела» хватало успехов, они пропустили всего 31 гол против 39 ошибок в защите у «Динамо». Так что даже в поединке на выезде, где воронежцам сложнее, чем на родной земле, не все ждали легких голевых комбинаций от «Динамо».

Но Тюкавин по-прежнему отлично прикрывает мяч корпусом. Константин подготовил удар и пробил в штангу. Мяч удачно отлетел на другой полуфланг, где Нгамалё забыли защитники. Бывают моменты, когда удар в каркас словно останавливает время. Все на секунду отвлекаются на звук, и тогда шустрый игрок атаки может пробить в ближний угол. Двух голов «Динамо» могло не хватить, если бы Бителло успокоился. Но нет, бразилец хочет ставить рекорды.

Хотя у него в прошлом сезоне было 7 голов, новичок отметился всего 1 ассистом. При этом мог винить напарников, так как отдал 50 передач под удар, претендовал минимум на 4-5 ассистов. Аномалию между количеством последних передач и ассистами помог подправить в новом сезоне Гладышев. Подменял Карраскаля на правом фланге и успешно прокинул мяч мимо Беленова после паса Бителло. Голкипер ошибся, а до этого сработал прессинг хозяев.

«Динамо» пришлось закопаться без мяча после перерыва

Судил встречу Левников. Перспективный специалист допустил ошибку вместе со своими коллегами. Нет, Фомин удалён по делу, на 39-й минуте явно наступил на ногу сопернику, рискуя нанести жесткую травму. Вот только за десять минут до этого капитан «Факела» Квеквескири, который провёл очень плохой поединок, локтем отоварил Лаксальта по лицу. Не показали вторую желтую карточку, «Факел» должен был оказаться в меньшинстве на 28-й минуте.

Вместо этого зрители посмотрели тайм, где «Динамо» дома владело мячом 38 % времени после перерыва вдесятером. В таких условиях тактику не меняют. Общий подход Лички работает. Но чешский тренер по делу делился опасениями до старта сезона. Самые сложные матчи у «Динамо» впереди, много коварных соперников. Но против крепкого «Факела» сыграл классные 38 минут. А удаление Фомина помогло отработать фазу игры глубоким вторым номером.

Возвращение мексиканского хавбека Чавеса в основу не за горами. Но пока один матч не смог ответить на ключевой вопрос. Как часто бегущее и симпатичное в атаке «Динамо» собирается грубо ошибаться в защите? На «ноль» в первом матче Лунёв не сыграл. У Лещука были ошибки даже на сборах без давления. То есть вряд ли этот вратарь исправит ситуацию, вернувшись в основу. Самый опытный защитник проведёт время на Олимпиаде, потратив силы.

Так что локально фиксируем, что «4-2-3-1» остаются актуальными. Даже с переходом на работу в меньшинстве в глубоких линиях с освежением игры за счет замен. Но впереди у «Динамо» игры против «Локомотива», «Спартака», «Акрона» и «Зенита». Личке не позволят медленно возиться с тактическими нюансами, а без мяча его полузащитник Фомин допустил ошибку. В обороне тоже не закрыли Маркова, ведь реализовал один из четырех ударов.

Хорошие новости для фанатов «Динамо» – команда живая. Тактические трюки Лички могут развиться в сторону более стабильной работы без мяча. Но пока у них много позиционных проблем. И дело не только в явном дефиците кадров. Были неграмотные перестроения, особенно когда вышел свежий Аппаев. Необычный форвард «Факела» резко меняет позиции, поэтому за ним уходят защитники, ломая линию. Подстраховка работала далеко не всегда.