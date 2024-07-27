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Галактионов о пропущенных голах в матче с «Динамо»: «Детский сад»

вчера, 20:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов недоволен пропущенными голами своей команды в матче 2-го тура РПЛ с «Динамо»:

Понятно, что реализация своих моментов [хромает], их было много… По созданным моментам мы были ближе к тому, чтобы выйти вперёд, но легко пропускаем со «стандарта», очень серьезно поговорим в раздевалке, так нельзя, это детский сад. Легко пропускаем мяч. Имели полное преимущество во втором тайме, нельзя так отдавать инициативу.

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Все комментарии
nw5m84pwf9kz
nw5m84pwf9kz
вчера в 22:04
Нужно бы директора этого детского сада уволить и побыстрее.
adekvat
adekvat ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:56
А как там целый Лунев в воротах.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:45
Таки да, настоящий детский сад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Маэстро- развеяли тоску!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:27
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:23
Наказать надо)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:06
у Локо 3 проблемы.
1.реализация.
и почему всех так удивляет проблема с реализацией?
ведь команда потеряла лучших атакующих игроков.
2. ужасная оборона.
надо бывшего министра обороны взять в команду.
3. равнодушные там, наверху, в кабинетах.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:00
Детский сад. Ну а кто им управляет? Дальше этажи отборного...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:55
Галактионов, ты причастен к этому....
Не надо вести себя как посторонний эксперт.
Capral
Capral
вчера в 20:53
Если честно, то детский сад- сам Галактионов. Претензии- только к себе. Хотя, посочувствовать можно- весь костяк разбежался.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:37
"Воспитатель" вынес вердикт...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:36
Надо было просто забивать свои моменты.
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