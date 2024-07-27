Галактионов о пропущенных голах в матче с «Динамо»: «Детский сад»

Главный тренер «Локомотива» недоволен пропущенными голами своей команды в матче 2-го тура РПЛ с «Динамо»:

Понятно, что реализация своих моментов [хромает], их было много… По созданным моментам мы были ближе к тому, чтобы выйти вперёд, но легко пропускаем со «стандарта», очень серьезно поговорим в раздевалке, так нельзя, это детский сад. Легко пропускаем мяч. Имели полное преимущество во втором тайме, нельзя так отдавать инициативу.