Сыграл с профессионалами в 14 лет и побил рекорд «нового Пеле». Игрок, чей трансфер одобрил сам Гвардиола

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О нём говорят последнюю неделю.

Полузащитник Каван Салливан стал самым молодым игроком в истории МЛС , когда недавно дебютировал в составе клуба «Филадельфия Юнион» в возрасте 14 лет. Как и ожидалось, сейчас вокруг Салливана много шумихи, а главный тренер команды даже назвал его «талантом поколения». Предлагаем вам поближе познакомиться с вундеркиндом из «Филадельфии Юнион». Мы собрали всё, что вам нужно знать об этом 14-летнем американце.

Ранние годы

Салливан родился в сентябре 2009 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Он полузащитник, который начал свою юношескую карьеру в ФК «Делко» и присоединился к академии «Филадельфии Юнион» в 2020 году в возрасте 10 лет. Прошло четыре года, и он уже дебютировал за взрослый клуб. Салливан вышел на замену в конце матча против «Нью-Ингленд Революшн» и отыграл последние пять минут игры.

Рекорды

В возрасте 14 лет и 293 дней Салливан стал самым молодым игроком, когда-либо выступавшим в МЛС — побил рекорд, ранее принадлежавший Фредди Аду, которому было 14 лет и 306 дней, когда он вышел на поле в составе «Ди Си Юнайтед» в 2004 году. Примечательно, что тогда Аду называли «новым Пеле», однако карьера талантливого футболиста так и не задалась. В 2007 году Фредди оказался в «Бенфике», потом была аренда в «Монако». Однако ни в одном, ни в другом клубе проявить себя он не смог. Аду завершил карьеру в 2021 году в возрасте 32 лет. Его последним клубом стал скромный шведский «Остерлен». Будем надеяться, что карьера Салливана сложится куда успешней.

Но это не единственный рекорд, который установил Каван. Он также стал не только самым молодым игроком в истории МЛС , но и самым молодым североамериканским игроком в высшем дивизионе командного вида спорта.

Родина и семья

Салливан является гражданином США , хотя у него также есть возможность представлять Германию на международном уровне. По материнской линии он имеет немецко-бангладешские корни и поэтому имеет право представлять как Германию, так США . Однако учитывая, что Салливан уже играл за Соединенные Штаты на уровне до 15 лет, вполне вероятно, что он будет представлять их и на взрослом уровне.

Футбол явно в ДНК Салливана, так как он из спортивной семьи. Оба его родителя играли в футбол в юности, а его старшие братья также являются профессиональными футболистами. Его отец имел шестилетнюю профессиональную карьеру, играя во втором дивизионе США , ныне известном как чемпионат USL, а его мама была капитаном женской команды Пенсильванского университета. Старший брат Кавана, Куинн, также играет за «Филадельфию Юнион» и забил гол в матче, в котором Каван дебютировал. Его другие старшие братья Деклан и Ронан также являются футболистами и играют за дочернюю команду MLS «Next FC Delco».

Переход в «Манчестер Сити»

По данным издания The Times, «Манчестер Сити» заплатит до 4 миллионов фунтов стерлингов за атакующего полузащитника, как только он сможет перебраться в Англию. По правилам ФИФА , международные трансферы не допускаются для игроков моложе 18 лет, поэтому команда Пепа Гвардиолы достигла раннего соглашения с «Филадельфией Юнион», чтобы в конечном итоге заполучить молодого таланта.

Салливан, говоря о возможном переходе в «Манчестер Сити» в 2028 году, заявил:

Я имею в виду, что одно только название «Манчестер Сити» приходит на ум почти каждому ребенку, и сейчас это самая интересная команда в мире, за которой интересно наблюдать. В особенности для себя я смотрю на таких игроков, как Бернарду Силва и Фил Фоден, и использую их пример, чтобы попытаться играть как они. Я всегда мечтал также играть в Английской Премьер-Лиге, и с планом, который разработали «Филадельфия Юнион» и «Манчестер Сити», чтобы попасть туда в 18 лет — а это довольно молодой возраст — вариант показался мне идеальным. Я достаточно скромен, чтобы понимать, что меня ожидает вызов, будет тяжело — я имею в виду, что это, возможно, величайший клуб в мире. Но я также достаточно уверен, чтобы сказать, что смогу добиться успеха. Я доверяю своим способностям.

«Талант поколения»

После своего дебюта в 14-летнем возрасте в матче против «Нью-Ингленд Революшн» Каван Салливан заявил:

Это только начало. Я очень рад, что добился этого, но, честно говоря, речь идет лишь о первом пункте, который нужно выполнить. Я знаю, что всё дело в том, где ты заканчиваешь, а не в том, где ты начинаешь.

Его дебют был особенно памятным, потому что его старший брат забил пятый гол «Филадельфии Юнион» в игре всего за несколько минут до того, как Каван вышел на замену:

Это был полный хаос. Потрясающий гол от него, великолепное завершение. Я думаю, что комбинация его гола и моего выхода на замену была полной анархией. Честно говоря, реакция фанатов — один из самых громких звуков, которые я когда-либо слышал. Стадион был наэлектризован.

Главный тренер «Филадельфии Юнион» Джим Кертин уверен, что 14-летнюю звезду ждёт блестящее будущее. В интервью официальному сайту МЛС он заявил:

Нет предела совершенству. Он талант поколения, тот, кто действительно может изменить игру в одиночку.

А как считаете вы, сможет ли Каван Салливан стать новой звездой футбола или же повторит бесславный путь Фредди Аду?