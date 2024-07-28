Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Севилье» прокомментировали слухи об интересе к Чалову

вчера, 15:31

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес высказался о предполагаемом интересе клуба к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.

Интересуется ли «Севилья» Фёдором Чаловым? У нас есть другая цель на позицию нападающего.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Севилья» интересуется Чаловым
Вчера, 11:37
Голенков готов рассмотреть варианты от других клубов
27 июля
«Химки» пока не планируют подписывать Шунина
27 июля
Маленький Маркос из Будапешта. Пришёл при Черчесове, играл при Станковиче
27 июляОлег Лыткин в блоге Будем знакомыКомментарии2
Слухи«Фламенго» вышел из переговоров по трансферу Клаудиньо
26 июля
В «Зените» прокомментировали нынешнее состояние Клаудиньо
26 июля
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:04
Правильно. Врать надо нагло, грубо, круто, а то ПАОК? Конечно, же Севилья. Результат одинаковый, но отдача то какова? Разве сравнишь отказ Севильи с отказом ПАОК?
Сп62
Сп62
вчера в 19:35
Журналисты и дня не дают скучать. То Чалов, то Соболев, то Сперцян.
adekvat
adekvat
вчера в 18:36
По заголовку все понятно, прокоментировали слухи.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:15
Чалов... в "Севилье" ? М-да; я ещё могу понять интерес к нему со стороны греков или турок, куда ни шло, но смирился бы с этим, но к испанцам ... Даже не выдумывайте. Не расстраивайте меня.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:26
Понятно! А я думаю чё за ерунда! Стоит одно а прописано в 3 с лишним раза меньше
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:17
Конечно он не звезда. Но кто из российских форвардов лучше? В любом случае он в топ-3 россиян. Вместе с Тюкавиныи и Соболевым. Больше нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:14
Это он настоял на такой сумме. Иначе контракт не подписал бы и ушел бесплатно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:14
Чалов даже по российским меркам не звезда...
Почему же каждый день мы читаем об интересе к нему?
Видимо агент хочет заработать и потому интригует.
Федя не пригодился в Швейцарии, какая Испания?
Севилья не стояла бы даже рядом со слухами.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:03
Цена Феди на трансфермаркет 11 млн! Но почему то переподписав его на год прописали отпускные всего 3млн! К чему бы это?
drug01
drug01
вчера в 17:02
Вот Вам ответ на!!! Зачем его сватать в любую команду??? У него есть гордость!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:00
Спасибо что хоть ЦСКА не выгоняет
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:44
Никуда он не уйдёт.
Как обычно, выбивают более жирный контракт
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:41
Окей, горчичник получил) Я писал на испанском: Спасибо Господу, что уберег нас от этого
Capral
Capral
вчера в 16:15
Смешно было, с самого начала.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:03, ред.
Сиеста прошла....очухались...)))

Ихеаначо вроде отдано предпочтение...
Плюс он свободный агент...

Но Чалова если не ошибаюсь в Греции ждут...
ПАОК и Оздоев...))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:03
Короче говоря\, Севильи он не нужен)))).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 