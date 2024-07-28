В «Севилье» прокомментировали слухи об интересе к Чалову

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес высказался о предполагаемом интересе клуба к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
Интересуется ли «Севилья» Фёдором Чаловым? У нас есть другая цель на позицию нападающего.
Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес высказался о предполагаемом интересе клуба к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
Интересуется ли «Севилья» Фёдором Чаловым? У нас есть другая цель на позицию нападающего.
Почему же каждый день мы читаем об интересе к нему?
Видимо агент хочет заработать и потому интригует.
Федя не пригодился в Швейцарии, какая Испания?
Севилья не стояла бы даже рядом со слухами.
Почему же каждый день мы читаем об интересе к нему?
Видимо агент хочет заработать и потому интригует.
Федя не пригодился в Швейцарии, какая Испания?
Севилья не стояла бы даже рядом со слухами.
Как обычно, выбивают более жирный контракт
Как обычно, выбивают более жирный контракт
Ихеаначо вроде отдано предпочтение...
Плюс он свободный агент...
Но Чалова если не ошибаюсь в Греции ждут...
ПАОК и Оздоев...))
Ихеаначо вроде отдано предпочтение...
Плюс он свободный агент...
Но Чалова если не ошибаюсь в Греции ждут...
ПАОК и Оздоев...))