«Севилья» интересуется Чаловым

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вчера, 11:37

Нападающий ЦСКА может перейти в «Севилью».

Испанский клуб пока что не делал официального предложения. По слухам, «красно-белые» готовы выплатить за игрока отступные в размере 3 миллионов евро.

У футболиста также есть вариант продолжения карьеры в Греции.