«Севилья» интересуется Чаловым

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в «Севилью».
Испанский клуб пока что не делал официального предложения. По слухам, «красно-белые» готовы выплатить за игрока отступные в размере 3 миллионов евро.
У футболиста также есть вариант продолжения карьеры в Греции.
Что прошёл час....а Севилья ещё не опровергла ...
Воскресенье...сиеста...))
Понятно что нынешняя Севилья даже не тянет на тень от себя бывшей....14-е место по итогам сезона...
Но думал после Промеса в РПЛ они уже никого искать не будут..)))
А вообще не узнаю Леннорыча...игрока которого маркет оценивает (почему то) в 11 млн евро отдаёт за некие отступные в 3 млн...))
Неужели нельзя законтрактить и окупить хоть бОльшую часть средств ??
Что прошёл час....а Севилья ещё не опровергла ...
Воскресенье...сиеста...))
Понятно что нынешняя Севилья даже не тянет на тень от себя бывшей....14-е место по итогам сезона...
Но думал после Промеса в РПЛ они уже никого искать не будут..)))
А вообще не узнаю Леннорыча...игрока которого маркет оценивает (почему то) в 11 млн евро отдаёт за некие отступные в 3 млн...))
Неужели нельзя законтрактить и окупить хоть бОльшую часть средств ??