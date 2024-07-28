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«Севилья» интересуется Чаловым

вчера, 11:37

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в «Севилью».

Испанский клуб пока что не делал официального предложения. По слухам, «красно-белые» готовы выплатить за игрока отступные в размере 3 миллионов евро.

У футболиста также есть вариант продолжения карьеры в Греции.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 16:00
А согласие и не нужно. Такя сумма отступных записана в новом контракте Чалова по его настоянию. Иначе бы он не продлил и ушел свободным агентом
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:04
Пока только слухи,когда разрешится тогда и будем знать.
SHMEL
SHMEL ответ fz7e5v5xjdnj (раскрыть)
вчера в 13:55
Странное умозаключение, ведь эта информация не от Чалова, а от журналистов...
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:52
Испанский чемпионат конечно хорош, но в Севилью, да ещё, если верить этой информаци,и за 3 млн евро, думаю не согласится ни клуб, ни Федя.
TheBoLt
TheBoLt ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:52
А это как в Бразилии. У них каждый контракт имеет сумму отступных для клубов своей страны и сумму отступных для иностранных клубов. Бразильские клубы редко осуществляют трансфер молодых и подающих надежды игроков между собой, кто ж будет торговать главными активами. А в европу - пожалуйста
lotsman
lotsman
вчера в 13:06
Вот когда будет официальное предложение, тогда и можно говорить об этом. А пока это лишь предположения журналистов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:05
Лучшие времена Севильи в прошлом)))
ftfa94z35py7
ftfa94z35py7
вчера в 12:58
Эка как Федю уценили, хотя он больше и не стоит.
Mi6
Mi6
вчера в 12:57
Жадность Гинера привела к падению цены с 20 в Кристалл Пэлас до 3 в Севилью…
fz7e5v5xjdnj
fz7e5v5xjdnj
вчера в 12:54
Чалову хоть куда, лишь бы убежать из ненавистного цска
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:54
Что то совсем за копейки Федю ценят...
hh9ftdr2nf62
hh9ftdr2nf62
вчера в 12:47
Это хороший клуб надо подумать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:36, ред.
Странно другое....
Что прошёл час....а Севилья ещё не опровергла ...
Воскресенье...сиеста...))

Понятно что нынешняя Севилья даже не тянет на тень от себя бывшей....14-е место по итогам сезона...
Но думал после Промеса в РПЛ они уже никого искать не будут..)))

А вообще не узнаю Леннорыча...игрока которого маркет оценивает (почему то) в 11 млн евро отдаёт за некие отступные в 3 млн...))
Неужели нельзя законтрактить и окупить хоть бОльшую часть средств ??
Capral
Capral
вчера в 12:19
Неужели, Чалов, в его нынешнем состоянии, еще кого-то привлекает в Европе?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:42
НЕТ, НЕТ, НЕЕЕЕТ! Как связаться со скаутами Севильи? Только не это, пусть чалится в ФНЛ этот Чалов, не рассматривайте его в Севилью!
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:38
Хочется верить, что не утка
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