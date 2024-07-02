Талалаеву предложили стать тренером команды Медиалиги

Президент клуба Медиалиги «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о том, что предложил бывшему главному тренеру «Химок» возглавить команду.

Да, действительно, я сделал предложение Андрею Викторовичу. Спросил, интересна ли ему Медиалига, потому что мы до этого общались на «Матч ТВ», а сейчас он уволился из «Химок», получил компенсацию и какое-то время, я так понимаю, будет отдыхать от большого футбола. Здесь могла бы быть интересная ему работа. Конечно, за меньшие деньги.

Андрей Викторович сказал, что подумает. Пока не ответил. Не сильно я рассчитываю, конечно, на положительный исход. Но просто это совпало с нашим с ним разговором после «Матч ТВ». И буквально через день состоялась отставка Игоря Сергеевича Звездина.