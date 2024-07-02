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Талалаеву предложили стать тренером команды Медиалиги

сегодня, 09:32

Президент клуба Медиалиги «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о том, что предложил бывшему главному тренеру «Химок» Андрею Талалаеву возглавить команду.

Да, действительно, я сделал предложение Андрею Викторовичу. Спросил, интересна ли ему Медиалига, потому что мы до этого общались на «Матч ТВ», а сейчас он уволился из «Химок», получил компенсацию и какое-то время, я так понимаю, будет отдыхать от большого футбола. Здесь могла бы быть интересная ему работа. Конечно, за меньшие деньги.

Андрей Викторович сказал, что подумает. Пока не ответил. Не сильно я рассчитываю, конечно, на положительный исход. Но просто это совпало с нашим с ним разговором после «Матч ТВ». И буквально через день состоялась отставка Игоря Сергеевича Звездина.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:14
и это обидно
9aq8gzh5tqvt
9aq8gzh5tqvt
сегодня в 10:59
Если других предложений нет, то и на это можно согласиться.
4at3vmmz6c95
4at3vmmz6c95
сегодня в 09:41
Это конечно не его уровень!!!!
c9n2sbaep73x
c9n2sbaep73x
сегодня в 09:35
Он способный тренер,ему ещё найдется работа в большом футболе
Гость
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