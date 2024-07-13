В «Ростове» высказались о будущем Карпина

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал будущее главного тренера команды Валерия Карпина.
Скажется ли на «Ростове» продление контракта Карпина со сборной России? Надеюсь, нет.
Что может пойти не так? Да все будет хорошо, не переживайте.
Если первый по настроению делает с командой что хочет, в основном выполняя "предпродажную подготовку" своих игроков, то второй имеет с перепродажи неплохое бабло.
И ни о каком "призовом месте" ТАМ речи не идёт: получится быть в тройке - хорошо, НЕ получится - извините не получилось. )
Как ему в своё время доверили Спартак тренировать, ума не приложу.
Его призвание - провинциальный тренер.
Хотя, признаться, смотреть на игру Ростова под его руководством ИНОГДА тоже доставляет удовольствие, но в последнее время всё реже и реже...
Если первый по настроению делает с командой что хочет, в основном выполняя "предпродажную подготовку" своих игроков, то второй имеет с перепродажи неплохое бабло.
И ни о каком "призовом месте" ТАМ речи не идёт: получится быть в тройке - хорошо, НЕ получится - извините не получилось. )
Как ему в своё время доверили Спартак тренировать, ума не приложу.
Его призвание - провинциальный тренер.
Хотя, признаться, смотреть на игру Ростова под его руководством ИНОГДА тоже доставляет удовольствие, но в последнее время всё реже и реже...