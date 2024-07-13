Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Ростове» высказались о будущем Карпина

сегодня, 18:13

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал будущее главного тренера команды Валерия Карпина.

Скажется ли на «Ростове» продление контракта Карпина со сборной России? Надеюсь, нет.

Что может пойти не так? Да все будет хорошо, не переживайте.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Черчесов посетил тренировку «Зенита»
07 июля Видео
Талалаеву предложили стать тренером команды Медиалиги
02 июля
Медведев о слухах по предложению Иличу: «Чепуха»
30 июня
Бердыев возглавил «Туран»
22 июня
В ближайшее время «Химки» объявят о назначении нового главного тренера
21 июня
Олег Иванов хочет работать тренером в структуре «Рубина»
21 июня
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:31, ред.
Спортдир Ростова ошибается. С Валерой всё будет не хорошо, а как и прежде: что ФК Ростов, что сборная - в за*нице.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 19:08, ред.
Кудрявый валерик и хозяин ФК "Ростов" - там, по-моему, Арташес Арутюнянц на паях с областью акциями владеют - нашли друг друга.
Если первый по настроению делает с командой что хочет, в основном выполняя "предпродажную подготовку" своих игроков, то второй имеет с перепродажи неплохое бабло.
И ни о каком "призовом месте" ТАМ речи не идёт: получится быть в тройке - хорошо, НЕ получится - извините не получилось. )
Как ему в своё время доверили Спартак тренировать, ума не приложу.
Его призвание - провинциальный тренер.
Хотя, признаться, смотреть на игру Ростова под его руководством ИНОГДА тоже доставляет удовольствие, но в последнее время всё реже и реже...
5km6u3mz8kdg
5km6u3mz8kdg
сегодня в 18:55
Будущее Карпина болтаться между серединой таблицы и зоной вылета, на большее он не способен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:18
Не помешает никому это совмещение...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:17
Карпин лучший тренер в России.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 