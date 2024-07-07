Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетил тренировку «Зенита».
Специалист приехал на базу «сине-бело-голубых» в Удельном парке и встретился с главным тренером клуба из Санкт-Петербурга Сергеем Семаком.
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетил тренировку «Зенита».
Специалист приехал на базу «сине-бело-голубых» в Удельном парке и встретился с главным тренером клуба из Санкт-Петербурга Сергеем Семаком.
Черчесов пришёл перенимать опыт у Семака...учиться победоносности...непобедимости...трофеепритягательности....удачи и процветанию....
Черчесов пришёл перенимать опыт у Семака...учиться победоносности...непобедимости...трофеепритягательности....удачи и процветанию....