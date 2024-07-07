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Черчесов посетил тренировку «Зенита»

сегодня, 13:11

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов посетил тренировку «Зенита».

Специалист приехал на базу «сине-бело-голубых» в Удельном парке и встретился с главным тренером клуба из Санкт-Петербурга Сергеем Семаком.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 14:19
А этому что понадобилось в Зените?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:54
Усы дверью ошибся...
3ypt5nxu4rkm
3ypt5nxu4rkm
сегодня в 13:27
Странно решил посмотреть базу???
LOpp
LOpp
сегодня в 13:24
Приехал посмотреть на Алипа
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:23, ред.
Давайте называть вещи своими именами...
Черчесов пришёл перенимать опыт у Семака...учиться победоносности...непобедимости...трофеепритягательности....удачи и процветанию....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:17
В свободное от работы время имеет право.
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