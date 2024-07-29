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Мбаппе в ближайшее время может стать владельцем клуба французской Лиги 2

вчера, 20:15

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе может приобрести «Кан», за который выступал в детском возрасте.

По информации источника, игрок близок к тому, чтобы стать мажоритарным акционером клуба, купив большую часть его акций. Сделка может состояться в ближайшие часы. Если она произойдёт, то 25-летний форвард станет одним из самых молодых владельцев профессиональной футбольной команды в Европе.

«Кан» выступает во французской Лиге 2, в прошлом сезоне занял 6-е место.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:51
С его баблом 💰 💰 💰 можно себе это позволить .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:24
будет забавно, если владелец Кана бросит вызов ПСЖ.
лично против Насера Аль-Хелайфи.
Мбаппе просто осознал, что теперь он не просто Мбаппе.
а Мбаппе с Флорентино, ну и ожидаемо покупает родной клуб.
И думает о нем))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:50
А Файза Ламари присмотрит за Каном , пока Килиан будет занят в Реале.)
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 20:38
Кан должен помочь.. Давай, Оливер.. 😀
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:35
Деньги есть ,надо вкладывать в бизнес.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:32
Футболист в 25 лет может позволить себе купить футбольный клуб... Ну по крайней мере футболист вкладывает деньги в развитие футбола, и то хорошо. Хотя как по мне, это всё равно не совсем нормально.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:31
На деньги Переса гуляет уже))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:28
Мбаппе купил Кан.
Кан получит солидарные выплаты.
все довольны.
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