Мбаппе в ближайшее время может стать владельцем клуба французской Лиги 2

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вчера, 20:15

Нападающий «Реала» может приобрести «Кан», за который выступал в детском возрасте.

По информации источника, игрок близок к тому, чтобы стать мажоритарным акционером клуба, купив большую часть его акций. Сделка может состояться в ближайшие часы. Если она произойдёт, то 25-летний форвард станет одним из самых молодых владельцев профессиональной футбольной команды в Европе.

«Кан» выступает во французской Лиге 2, в прошлом сезоне занял 6-е место.