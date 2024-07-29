Мбаппе в ближайшее время может стать владельцем клуба французской Лиги 2

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе может приобрести «Кан», за который выступал в детском возрасте.
По информации источника, игрок близок к тому, чтобы стать мажоритарным акционером клуба, купив большую часть его акций. Сделка может состояться в ближайшие часы. Если она произойдёт, то 25-летний форвард станет одним из самых молодых владельцев профессиональной футбольной команды в Европе.
«Кан» выступает во французской Лиге 2, в прошлом сезоне занял 6-е место.
лично против Насера Аль-Хелайфи.
Мбаппе просто осознал, что теперь он не просто Мбаппе.
а Мбаппе с Флорентино, ну и ожидаемо покупает родной клуб.
И думает о нем))
лично против Насера Аль-Хелайфи.
Мбаппе просто осознал, что теперь он не просто Мбаппе.
а Мбаппе с Флорентино, ну и ожидаемо покупает родной клуб.
И думает о нем))
Кан получит солидарные выплаты.
все довольны.
Кан получит солидарные выплаты.
все довольны.