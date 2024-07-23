«Реал» стал первым футбольным клубом с доходом более 1 млрд евро за сезон

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вчера, 22:09

«Реал» стал первым футбольным клубом, доход которого превысил 1 млрд евро за сезон, сообщает пресс-служба чемпионов Испании.

Цифры за сезон-2023/24, исключая трансферы игроков, достигли 1,073 млн евро. Это на 27% больше, чем годом ранее.

В прошедшем финансовом году «Реал» получил прибыль в размере 16 млн евро.