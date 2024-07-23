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«Реал» стал первым футбольным клубом с доходом более 1 млрд евро за сезон

вчера, 22:09

«Реал» стал первым футбольным клубом, доход которого превысил 1 млрд евро за сезон, сообщает пресс-служба чемпионов Испании.

Цифры за сезон-2023/24, исключая трансферы игроков, достигли 1,073 млн евро. Это на 27% больше, чем годом ранее.

В прошедшем финансовом году «Реал» получил прибыль в размере 16 млн евро.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 09:35
прибыль там никому не нужна, владельцы и без этой прибыли богатейшие люди. чем больше оборот за год, тем дороже можно продать клуб
ProKop92
ProKop92
сегодня в 08:07
Можно открывать собственный банк и выдавать кредиты на трансферы Барселоне
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 07:30
Главное - прибыль, а не доход. Если расходы велики, то не важно какой доход.
745rnrdw7xfq
745rnrdw7xfq
сегодня в 05:16
Так и положенно лучшему клубу
x8amcu5y4923
x8amcu5y4923
сегодня в 04:56
Тратят они тоже очень хорошо.
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 00:01, ред.
что тут скажешь, Реал есть Реал, всегда и везде №1!!! всегда бы так!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
"....Реал несомненно является образцом идеального сочетания внешней политики клуба, её трансферной концепции и ... управленческой составляющей, которой просто нет равных в Мире...."
нет равных в мире в футболе или профессиональном спорте вообще?!
если речь о спорте, а бизнесе, больших амбициях и деньгах,
то футбольных команд вообще нет среди лидеров в проф.спорта.
Реал даже не входит в топ-10.
давно известно, что на первом месте Dallas Cowboys из НФЛ стоимостью $9 млрд, и именно эта команда лидирует в рейтинге последние 16 лет!!!
в новости написано что чистая прибыль Реала - 16 млн евро.
так вот, чистая прибыль Dallas Cowboys за 3 года - 1 млрд.
то есть, за один финансовый год прибыль DC - 333 млн долларов.
п.с.
Барса первой в истории футбола пробила доход по операционке в 1 млрд долларов в сезон 17-18 г
ссылка от всеми уважаемого форбеса
https://www.forbes.ru/biznes/385507-kak-barselona-zarabotala-pochti-eu1-mlrd-za-sezon
финансовый год начинается 1 октября, так что эта прибыль в миллиард никаким образом не имеет отношения к Неймару и 222 млн от псж.
в принципе Реал, Барса, Бавария - молодцы.
ибо эти клубы вовсе не коммерческие проекты, как в НБА, НФЛ или НХЛ.
у них нет хозяев который хотят только обогащения.
клубам нужны большие доходы. но им не нужна большая чистая прибыль.
просто доходы. чем больше, тем лучше.
Большие доходы, это большие расходы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:40
"Доход", "прибыль"...
Мну интересует "чистая прибыль"!)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:40
Сомневаюсь в достоверности информации, изложенной в последнем абзаце. Прибыль 16 млн. - копейки для "Реала", и о ней не стали бы даже упоминать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:35
Доход хоть пусть будет 5 миллиардов, куда более важно какова чистая прибыль, как и в любом бизнесе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:28
На то он и Реал !
Это же реально ГАЛАКТИКОС !!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:13, ред.
Цифры - брызги.
Ведь тут экономические показатели эффективности могут варьироваться сколь угодно двояко..., но важно то другое: Реал несомненно является образцом идеального сочетания внешней политики клуба, её трансферной концепции и ... управленческой составляющей, которой просто нет равных в Мире.
Такой административной Гармонии нет нигде - ни в одном футбольном клубе Планеты. Отсюда и результаты...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:12
Хорошая новость для Реала !
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