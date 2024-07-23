«Реал» стал первым футбольным клубом с доходом более 1 млрд евро за сезон

«Реал» стал первым футбольным клубом, доход которого превысил 1 млрд евро за сезон, сообщает пресс-служба чемпионов Испании.
Цифры за сезон-2023/24, исключая трансферы игроков, достигли 1,073 млн евро. Это на 27% больше, чем годом ранее.
В прошедшем финансовом году «Реал» получил прибыль в размере 16 млн евро.
нет равных в мире в футболе или профессиональном спорте вообще?!
если речь о спорте, а бизнесе, больших амбициях и деньгах,
то футбольных команд вообще нет среди лидеров в проф.спорта.
Реал даже не входит в топ-10.
давно известно, что на первом месте Dallas Cowboys из НФЛ стоимостью $9 млрд, и именно эта команда лидирует в рейтинге последние 16 лет!!!
в новости написано что чистая прибыль Реала - 16 млн евро.
так вот, чистая прибыль Dallas Cowboys за 3 года - 1 млрд.
то есть, за один финансовый год прибыль DC - 333 млн долларов.
п.с.
Барса первой в истории футбола пробила доход по операционке в 1 млрд долларов в сезон 17-18 г
ссылка от всеми уважаемого форбеса
https://www.forbes.ru/biznes/385507-kak-barselona-zarabotala-pochti-eu1-mlrd-za-sezon
финансовый год начинается 1 октября, так что эта прибыль в миллиард никаким образом не имеет отношения к Неймару и 222 млн от псж.
в принципе Реал, Барса, Бавария - молодцы.
ибо эти клубы вовсе не коммерческие проекты, как в НБА, НФЛ или НХЛ.
у них нет хозяев который хотят только обогащения.
клубам нужны большие доходы. но им не нужна большая чистая прибыль.
просто доходы. чем больше, тем лучше.
Большие доходы, это большие расходы.
нет равных в мире в футболе или профессиональном спорте вообще?!
если речь о спорте, а бизнесе, больших амбициях и деньгах,
то футбольных команд вообще нет среди лидеров в проф.спорта.
Реал даже не входит в топ-10.
давно известно, что на первом месте Dallas Cowboys из НФЛ стоимостью $9 млрд, и именно эта команда лидирует в рейтинге последние 16 лет!!!
в новости написано что чистая прибыль Реала - 16 млн евро.
так вот, чистая прибыль Dallas Cowboys за 3 года - 1 млрд.
то есть, за один финансовый год прибыль DC - 333 млн долларов.
п.с.
Барса первой в истории футбола пробила доход по операционке в 1 млрд долларов в сезон 17-18 г
ссылка от всеми уважаемого форбеса
https://www.forbes.ru/biznes/385507-kak-barselona-zarabotala-pochti-eu1-mlrd-za-sezon
финансовый год начинается 1 октября, так что эта прибыль в миллиард никаким образом не имеет отношения к Неймару и 222 млн от псж.
в принципе Реал, Барса, Бавария - молодцы.
ибо эти клубы вовсе не коммерческие проекты, как в НБА, НФЛ или НХЛ.
у них нет хозяев который хотят только обогащения.
клубам нужны большие доходы. но им не нужна большая чистая прибыль.
просто доходы. чем больше, тем лучше.
Большие доходы, это большие расходы.