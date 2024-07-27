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Лапорта планирует укрепить бренд «Барселоны» с помощью мероприятий в США

вчера, 20:21

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен укрепить бренд клуба в США.

Клуб примет участие в ряде мероприятий помимо товарищеских матчей.

Команда отправится в США в воскресенье.

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Все комментарии
fq96hryq3zud
fq96hryq3zud
вчера в 22:01
Месси подсуетился)
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:47
Барсе надо хорошего президента в первую очередь
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:35
уверен, это совместная акция - Барселона и Найк.
ведь главная коллаборация Барселоны в США - это Найк.
а они уже близки к заключению сделки, которая станет исторической для клуба.
я конечно, понимаю что реклама это двигатель бизнеса. Карл Маркс прав.
и все таки пытаюсь представить какие СОТНИ миллионов долларов
каждый год Найк, Пума и прочие раскрученные бренды тратят
на рекламные контракты с клубами.
на контракты с сотнями атлетов.
на спонсорство соревнований.
на эксклюзивные контракты с топ-игроками из десяток видов элитного спорта.
на просто рекламу (видео, фото, баннеры, реклама в инете).
и за весь этот праздник жизни платит по сути покупатели бренда, то есть мы!
т.к немалой частью закладывается в цену продукции.
теперь вот Барса и Найк решили устроит в США большой круиз)))
все тщательно продумано.
п.с.
а на столе у Лапорты есть контракт от Пумы который готов платить рекорд вообще за всю историю 300 млн евро в год ….
что просто фантастика .
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:34
Бренд Барселоны нужно подтверждать игрой и только игрой...
EIIiada
EIIiada
вчера в 20:31
Правильней - заработать.
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