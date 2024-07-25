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Игроки «Оренбурга» получили повышенные премиальные за игру со «Спартаком»

вчера, 17:14

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился впечатлениями от победы команды в матче РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Хорошее настроение! Отличный старт, это успех команды. Она показала хорошую игру. Этому мы и радуемся. Порадовало, что команда показала хорошую, слаженную игру. Гюрлюка признали лучшим игроком, но лично мне даже сложно кого-то выделить. Все сыграли на очень высоком уровне.

После такой победы у нас предусмотрены премии? У нас есть положение о премировании – за победу выплачиваются повышенные суммы. Независимо от соперников. Мы применили это положение.

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Сп62
Сп62 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 22:23
Сегодня смотрел передачу Генич - Ганчаренко перед туром, где последний подчеркнул, что встречи со Спартаком для всех команд особенные. Тренеру на Спартак даже настраивать команду не надо. Достаточно одного названия. Вот так!
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 22:16
    adekvat
    adekvat ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
    вчера в 20:27
    А победа над Спартаком разве не рядовая?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 19:41, ред.
    Теперь напьются на радостях и перед чемпионом булки раздвинут ,даже не сопротивляясь . ))) Зенит за победу над собой платить не будет ! )))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:25
    Кто бы сомневался...
    Два пишем, +3 Зениту))
    Unkle_Istwan
    Unkle_Istwan
    вчера в 19:14
    Оренбург стал доплачивать за рядовые победы? Странно - какое-то нецелевое расходование денег
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:42, ред.
    Так это правильно, за победу надо поощрять!))
    Хотя было бы лучше, если бы в командах за проигрыши штрафовали!)) может тогда бы все на поле свою *опу рвали
    Capral
    Capral
    вчера в 18:26
    Какой позор- соперник получает премии за победу над Спартаком, типа, за каждый спартаковский скальп- премиальные. Дожились, спартачи... И не важно, что премии Оренбургу выплачиваются за любого соперника, обидно то, что в числе этих соперников- Спартака быть не должно, никогда!!! Но вот беда, с Динамо, похоже, оренбуржцам премий не видать- по известной причине, которая известна всем)))...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:15
    Зенит перевел премиальные)))
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 17:45
    Надо бы заглавие статьи откорректировать, ведь премиальные даны за победу независимо от соперников. А то можно подумать что Миллер на радости от щедрот из своего кармана одарил игроков за наказание Спартака))
    drug01
    drug01
    вчера в 17:35
    Вот это хороший пример надо делать всем также
    Гость
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