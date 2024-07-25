Игроки «Оренбурга» получили повышенные премиальные за игру со «Спартаком»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился впечатлениями от победы команды в матче РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Хорошее настроение! Отличный старт, это успех команды. Она показала хорошую игру. Этому мы и радуемся. Порадовало, что команда показала хорошую, слаженную игру. Гюрлюка признали лучшим игроком, но лично мне даже сложно кого-то выделить. Все сыграли на очень высоком уровне.
После такой победы у нас предусмотрены премии? У нас есть положение о премировании – за победу выплачиваются повышенные суммы. Независимо от соперников. Мы применили это положение.
Хотя было бы лучше, если бы в командах за проигрыши штрафовали!)) может тогда бы все на поле свою *опу рвали
Хотя было бы лучше, если бы в командах за проигрыши штрафовали!)) может тогда бы все на поле свою *опу рвали