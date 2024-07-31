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О'Брайан стал игроком «Эвертона»

сегодня, 00:53

Защитник Джек О'Брайан перешёл из «Лиона» в «Эвертон».

Игрок сборной Ирландии подписал контракт до конца июня 2028 года. В прошлом сезоне футболист провёл 32 матча за французскую команду во всех турнирах, забив 5 мячей.

О'Брайан стал игроком «Эвертона»

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:55
Спартак сватает аргентинского нападающего Солари 25 игр, 5+5 мячей в ворота)
А здесь защитник 32 игры - 5 голешников!)
Какую траву сажают спартаковские селекционеры-агрономы?))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:14
Интересно он на повышение пошёл?
npves77xu9v5
npves77xu9v5
сегодня в 05:24
О'Какая новость про О'Брайана!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:11
Посмотрим как он поможет новому клубу
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:48
Эвертон пытается выбраться в элиту
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