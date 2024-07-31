О'Брайан стал игроком «Эвертона»

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сегодня, 00:53

Защитник перешёл из «Лиона» в «Эвертон».

Игрок сборной Ирландии подписал контракт до конца июня 2028 года. В прошлом сезоне футболист провёл 32 матча за французскую команду во всех турнирах, забив 5 мячей.