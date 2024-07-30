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«Рома» объявила о переходе нападающего «Ювентуса»

вчера, 19:28

Нападающий Матиас Суле перешёл из «Ювентуса» в «Рому».

В новом клубе аргентинец будет выступать под 18-м номером. В чемпионский для римской команды сезон-2001 под ним играл Габриэль Батистута, также до 2006-го он принадлежал Антонио Кассано.

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29 июля
Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 22:24
Юве опять потонет. С Влаховичем далеко не уедешь.или они опять планируют старичков подписать?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:27
Очень интересно будет посмотреть как он себя проявит в Роме .
матос
матос
вчера в 19:43
Ну что же , удачи молодому аргу в волчьей стае ;-)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:33
Номер обязывает ко многому.
Не простые люди играли с этим номером.
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