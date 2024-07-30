«Рома» объявила о переходе нападающего «Ювентуса»

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вчера, 19:28

Нападающий перешёл из «Ювентуса» в «Рому».

В новом клубе аргентинец будет выступать под 18-м номером. В чемпионский для римской команды сезон-2001 под ним играл Габриэль Батистута, также до 2006-го он принадлежал Антонио Кассано.