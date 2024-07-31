Карпукас: «„Локомотив“ мог забивать „Ростову“ больше»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «железнодорожниками» и «Ростовом».

Мы могли забивать больше, но хорошо, что выиграли, набрали первые три очка в Кубке. Поздравляю болельщиков и нас всех. Желаю не останавливаться на этом. Я так понимаю, у Самошникова не было офсайда. Был пассивный офсайд у Тикнизяна или у Сулейманова. Не знаю, как он действовал или мешал защитникам «Ростова», но судья поставил офсайд. Наше дело принять его и играть дальше. Мы не расстроились и продолжили играть в свой футбол.