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Карпукас: «„Локомотив“ мог забивать „Ростову“ больше»

31 июля 2024, 10:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артём Карпукас подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «железнодорожниками» и «Ростовом».

Мы могли забивать больше, но хорошо, что выиграли, набрали первые три очка в Кубке. Поздравляю болельщиков и нас всех. Желаю не останавливаться на этом. Я так понимаю, у Самошникова не было офсайда. Был пассивный офсайд у Тикнизяна или у Сулейманова. Не знаю, как он действовал или мешал защитникам «Ростова», но судья поставил офсайд. Наше дело принять его и играть дальше. Мы не расстроились и продолжили играть в свой футбол.

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22npcygwaf7p
22npcygwaf7p
31 июля в 11:41
Это просто бла бла бла, если могли , что не забили
lotsman
lotsman
31 июля в 11:02
Могли забивать больше.................. И тут же - Слава богу, что выиграли.))
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