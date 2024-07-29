Отставка экс-защитника «Манчестер Сити» и осечки грандов. В чемпионате Аргентины полно интересных сюжетов

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29 июля 2024, 16:45

Как складываются дела в чемпионате Аргентины.

Накануне аргентинец Эсекьель Барко успешно дебютировал в составе «Спартака». А вот дела в бывшем клубе Барко – «Ривер Плейте», складываются пока не лучшим образом. После восьми туров чемпион занимает только седьмое место, а в субботу заявление об отставке написал главный тренер Мартин Демичелис.

Я устал, я ухожу

Решение бывшего защитника сборной Аргентины, «Баварии» и «Манчестер Сити» стало неожиданностью для всех. Ибо в воскресенье «Риверу» предстоял матч с «Сармьенто». Генеральный менеджер «миллионеров» Энцо Франческоли отставку не принял, и игрой команды руководил Демичелис. Но на этой неделе вопрос о главном тренере будет обсуждаться в высоких кабинетах. Скорее всего, у самого титулованного клуба страны будет новый наставник.

Вряд ли Демичелис рассердился из-за продажи Барко, хотя Эсекьель был одним из лидеров команды. Дело в не самом удачном выступлении «Ривера». В минувший четверг чемпион проиграл последней на тот момент команде лиги «Годой-Крус» со счётом 1:2, пропустив два мяча за полторы минуты. Случилось это в середине первого тайма. Но в оставшееся время «Ривер Плейт» ничего опасного не создал и заслуженно потерпел неудачу. Демичелис, выигравший в прошлом году три трофея, включая чемпионат страны, счёл свою миссию выполненной. Правда, уже после заявления по собственному желанию, помог «миллионерам» победить скромный «Сармьенто» 1:0. «Ривер Плейт» поднялся на седьмое место.

Где вы, гранды?

Текущий чемпионат пока складывается неудачно не только для «Ривер Плейта», но и для других equipos grandes (великих команд), которых в Аргентине по канонической версии пять, а по другим семь или восемь. В последнее время в компанию к «Ривер Плейту», «Бока Хуниорс», «Индепендьенте», «Расингу» и «Сан-Лоренсо» иногда добавляют «Эстудиантес», «Велес Сарсфилд» и даже «Архентинос Хуниорс». Пока хорошо выступает только «Расинг», поднявшийся на второе место после воскресной победы над «Унионом» (2:1). «Эстудиантес» идёт восьмым, «Велес» – десятым, «Бока» и «Архентинос» соответственно на 17-м и 19-м месте. И совсем плохи дела у «Индепендьенте» и «Сан-Лоренсо» – 21-е и 22-место при 28 участниках. Вылет грандам пока не грозит, в Аргентине элиту покидают два аутсайдера, а третий неудачник определятся по совокупности за три сезона. Имеется даже специальная таблица. Но сама ситуация неприятна. «Индепендьенте» в мае уволил главного тренера – знаменитого в недавнем прошлом нападающего Карлоса Тевеса, но ситуация пока не меняется к лучшему. Проваливает сезон «Бока», даром что в составе «генуэзцев» немало знаменитостей – Эдинсон Кавани, Маркос Рохо, Серхио «Чикито» Ромеро и Гари Медель. Правда, всем им хорошо за тридцать, и, возможно, самый популярный клуб страны нуждается в омоложении.

Если вы помните, то на перерыв, связанный с проведением Кубка Америки, чемпионат Аргентины уходил с необычным лидером – «Тальересом» из Кордобы, который приезжал в Санкт-Петербург на предсезонный турнир. Но после возобновления первенства прошлогодний вице-чемпион набрал лишь два очка в трёх матчах и откатился на третье место. Вперёд вырвался «Уракан», который остаётся единственной командой, не потерпевшей в восьми турах ни одного поражения.

На большом воздушном шаре

«Уракан» – один из многочисленных представителей Буэнос-Айреса. Однако великим клубом «воздушный шар» никогда не считался. Да, на счету «Уракана» имеются пять чемпионских титулов, но со дня последней победы прошло 50 лет. В 2014 году не самые многочисленные болельщики «воздухоплавателей» праздновали двойной успех – сначала Кубок страны, а потом и Суперкубок Аргентины. В первом случае в серии пенальти был обыгран «Росарио Сентраль», а во втором – «Ривер Плейт». В предыдущем чемпионате «Уракан» занял только 26-е место, чудом избежав вылета. Однако тренер Диего Мартинес, пришедший в команду по ходу сезона, потом ушёл на повышение в «Бока Хуниорс». «Воздухоплавателей» принял Факундо Сава, который вскоре ушёл из команды, не проведя на посту главного тренера ни одного официального матча.

Тогда в срочном порядке был назначен 62-летний Франк Дарио Куделька, который уже работал в «Уракане», и не раз. Кубок Аргентины образца 2014 года — его работа. В последний раз Куделька трудился на стадионе «Томас Адольфо Дуко» в 2022 году и показал хороший результат — четвёртое место. За что получил выгодное предложение от «Лануса», но, приняв его, не справился с управлением и был уволен задолго до финиша. После бегства Савы в «Уракане» решили, что старый друг лучше новых двух, снова обратились к Кудельке, который с радостью согласился. И теперь «Уракан» взмыл на своём воздушном шаре (герб клуба) выше всех и наблюдает за соперниками с высоты. Надолго ли? Состав «Уракана» не самый сильный. Имена игроков известны разве что селекционерам «Оренбурга», успешно осваивающего аргентинский рынок. Но команда играет надёжно в обороне – всего 3 пропущенных мяча. Правда, атака оставляет желать лучшего – 10 голов. Но это больше, чем у «Боки», которая всегда играла в атакующем стиле.

Конечно, до конца чемпионата огромная дистанция. «Уракан» успеет и проиграть не раз, и пропустить немало мячей. Но ситуация хорошая. Почти все лидеры засиделись на старте, надо пользоваться моментом. Пока «Ривер» найдёт нового тренера и лидера, а «Бока» проснётся, можно будет далеко убежать. В нашем случае, улететь.

Затаившийся в засаде

Однако теневым фаворитом выглядит всё же один из грандов, а именно «Расинг». «Первый среди великих», а это одно из прозвищ клуба из столичного пригорода Авельянеды, пока демонстрирует наиболее интересную и результативную игру. И если б не досадные поражения от «Лануса» и «Сармьенто» уже после паузы, команда Густаво Костаса могла быть первой. Интересна сама личность 61-летнего Костаса, бывшего защитника «Расинга», который исколесил Латинскую Америку и Ближний Восток. В Аргентине он тоже работал, в том же «Расинге» 14 лет назад, но широкой публике известен мало. До своего второго прихода в клуб из Авельянеды Костас тренировал сборную Боливии. Поэтому в игре сегодняшнего «Расинга» многие специалисты видят смешение различных южноамериканских стилей. Яркая, зрелищная и в меру авантюрная игра. В прошлом году «Расинг» закончил чемпионат на 12-м месте, а сейчас претендует на победу в лиге.

Если «Расинг» не сломается по ходу длинного пути, – 28 команд играют в один круг, то он вправе рассчитывать на первый за 6 лет чемпионский титул. Всего «первый среди великих» становился чемпионом Аргентины 18 раз. Это меньше, чем у «Ривер Плейта» – 38 и «Бока Хуниорс» (35), но больше, чем у остальных equipos grandes. «Индепендьете» – 16, «Сан-Лоренсо» – 15, «Велес Сарсфилд» – 10.