Провалы «Краснодара» и «Крыльев Советов», бездарная игра в защите. Разочарования старта сезона РПЛ

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29 июля 2024, 14:11

Вице-чемпионы начали чемпионат без побед.

Мусаев и Смолов – символы проблем «Краснодара»

Без Джона Кордобы в основе вынуждены ставить на ветерана Смолова. Фёдор в молодости результативно играл за «горожан». А затем 10 месяцев не забивал в РПЛ . Был без голов в «Динамо». Вернулся в Краснодар, но не смог сразу доказать полезность. Гол в финале Суперкубка против «Зенита» не имел значения, уступили 2:4. В РПЛ не забил «Ахмату» и «Динамо» из Махачкалы, хотя эти соперники не славятся слаженной игрой в обороне. Смолов старается, но нападающий ценен голами, а их нет.

Тренер Мусаев, который весной потерял верное чемпионство, а теперь переходит на три центральных защитника – ещё один символ бед «Краснодара». Мурад Олегович, даже когда его команда с мячом две трети игрового времени, видит моменты у ворот Агкацева. Сейчас выручают промахи оппонентов, как вчера, но в августе «горожане» сыграют против ЦСКА и «Динамо» из Москвы. Понятно, что состав «Краснодара» пока не оптимальный, потери явно сказываются. Но надо было лучше готовиться к сезону. У «горожан» плохой футбол на старте и ужасные результаты.

Защитники вчистую проигрывают нападающим в РПЛ

В РПЛ одна команда сумела оттеснить соперников от своих ворот – «Ростов». Их голкипера тревожили всего 10 раз за два тура. На втором месте «Пари НН». Но этот коллектив допустил серию очевидных ошибок без мяча, пропустили 7 голов после 20 ударов оппонентов. У «Локомотива» и «Динамо» по три десятка атак соперников с ударами. Дело не только в классе форвардов, хотя в целом нападающие более звездные в высшем дивизионе, чем игроки обороны. Смысл именно в слабой подготовке защитников.

В первых двух турах забили 46 мячей, по 2.88 за игру. Это с учетом нереализованных пенальти и выходов один на один. Голкиперы во многих случаях подстраховали линии обороны, но во всех фазах защиты большинство клубов играет неверно. Даже московское «Динамо» допустило много ударов по воротам Лунёва и пропускало на старте сезона. «Зенит» обороняется владением мяча. У «Локомотива», «Спартака» или «Рубина» были явные ошибки без мяча. Иногда выручает высокий прессинг, но чаще видим персональные и коллективные ляпы. А символом краха защиты можно назвать оборону «Крыльев Советов», ещё одного разочарования на старте сезона.

«Крылья Советов» оказались на последней строчке

В сезоне, где играют «Акрон» и «Динамо» из Махачкалы, а также «Химки» и «Факел», стыдно быть последним с составом команды из Самары. Не будем выдумывать, будто у подопечных Осинькина ничего не получалось. У них больше ударов в сторону чужих ворот, чем у «Зенита». Но качество моментов важнее их количества. Здесь «Крыльям Советов» нечем хвастаться, по xG ниже новичков чемпионата. А главной проблемой тренера Осинькина стала игра защитников. Солдатенков и Евгеньев удивили глупейшими ошибками. Гапонов, сыгравший в первом туре, тоже не справился с задачами у ворот Ломаева. Голкипер не прогрессирует, его нервозность помогает соперникам.

Удивляет, что у «Крыльев Советов» такие огромные разрывы не только между линиями, но и между напарниками одного амплуа – центрбеками и хавбеками. Клубу из Самары достались непростые соперники на старте, «Зенит» и «Ростов». Но Семак и Карпин наблюдали за легкими победами своих команд. «Крылья Советов» пропустили 7 мячей, сами «привозили» моменты, а реализовали всего одну атаку. Впереди у них матчи против «Спартака» и «Факела», могут продолжить серию звонких поражений.

Главные судьи боятся брать ответственность на себя

Повторы помогают исправить неправильные решения, но много лишних пауз. Судья Казарцев в игре «Химок» и «Спартака» не мог увидеть фол Заболотного на Умярове, эпизод динамичный, тут нужен повтор. Но зачем Василий не назначил пенальти после того, как сбили Угальде, и снова просил помощников подстраховать? Приятно, когда повтор может исправить очевидную ошибку судьи. Но на старте сезона фиксируем странное поведение рефери. Арбитры предпочитают не принимать решения, дожидаясь, когда их позовут к мониторам. При этом пропускают много обычных нарушений правил.

После сборов команды в неидеальном функциональном состоянии. И некоторые футболисты компенсируют грубой игрой проблемы с подготовкой. А судьи не показывают желтые карточки. Нет вопросов к арбитрам после сложных моментов – там вмешательство VAR спасает от скандалов. Но с первых туров не удается пресечь грубую игру, и это неприятно. Когда футболисты видят, что можно бить, хватать и толкать соперников без последствий, то опасных фолов становится больше. В прошлом сезоне нарушений было меньше, чем на старте нового чемпионата.

В РПЛ стало больше откровенно средних команд

Отмечаем бойцовские качества «Динамо» из Махачкалы и «Акрона». Но даже «Химки» с их составом со знакомыми именами – Мирзовым, Заболотным и Верой, рискуют превратиться в «клиентов» для солидных соперников. Многие клубы РПЛ , в том числе «Факел» и «Ахмат», рискуют остановиться в развитии. А если сбавят также «Крылья Советов» и «Рубин», «Краснодар» и «Локомотив», то увидим тренд та стагнацию и деградацию общего уровня лиги. Добавьте очевидный прогноз, что у «Зенита» не будет реального соперника в чемпионской борьбе весной – получите дефицит класса и интриги. Семак жалуется на все фазы игры своей команды.