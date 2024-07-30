Рациональный «Локомотив», травоядный «Ростов» и хищный «Рубин». В России начались кубковые баталии

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вчера, 22:36

Клубы РПЛ вступили в борьбу за трофей.

Сначала поговорим о матче в Москве. «Ростов», которому в субботу предстоит играть в Санкт-Петербурге с «Зенитом», решил поберечь игроков основы. Валерий Карпин выпустил на поле не то чтобы резервистов, а футболистов ротации. У «Локомотива» состав был более боевым, однако Сергей Пиняев и Дмитрий Воробьёв начали встречу на скамейке запасных.

Спорный офсайд Тикнизяна

Дебют матча остался за ростовчанами. Но дебют — отрезок скоротечный, и преимущество гостей как-то быстро сошло на нет. При этом активность «Ростова» не привела хоть к каким-либо опасностям у ворот Ильи Лантратова. «Локомотив» довольно легко перехватил преимущество и у ворот Хидажета Ханкича, дебютировавшего в составе южан, стало если не жарко, то тепло.

В середине тайма мяч побывал в воротах Ханкича. Илья Самошников получил пас от Алексея Батракова, обыграл Ханкича и положил мяч в сетку. Но москвичи рано обрадовались, даром что молодой арбитр Ранэль Зияков сначала указал на центр. В ситуацию вмешался VAR , усмотревший активный офсайд у Наира Тикнизяна. Гол пришлось отменить. В первом тайме «Локомотив» мог изменить счёт на табло родного стадиона, но назревавший гол так и не созрел. В одном из эпизодов Ханкич уже был бессилен после удара Батракова, но гостей спас Давид Семенчук. Поэтому на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Одного гола достаточно

Во втором тайме сценарий мало изменился. «Ростов» забыл о существовании Ильи Лантратова и защищаемых им ворот «Локомотива». В свою очередь «железнодорожники» продолжали регулярно наведываться во владения Ханкича. Несколько раз боснийский голкипер выручил гостей. Правда, один раз Хидажет нерасчётливо выскочил, но появившийся к тому времени на поле Сергей Пиняев попал в штангу.

Время шло к послематчевым пенальти, когда игравший в своей ретро-форме «Локомотив» сумел добиться успеха. Заброс в штрафную, крайне неудачный вынос Семенчука, и удар вышедшего на замену Вадима Ракова с близкого расстояния. Ханкич был бессилен. Зияков после долгих переговоров с бригадой VAR гол засчитал. Шла 77-я минута.

Только в оставшееся до конца второго тайма время «Ростов» вспомнил, что у «Локомотива» тоже есть ворота. В одном из эпизодов форвард гостей Николай Комличенко рухнул в штрафной после контакта с Александром Сильяновым. Снова игра была остановлена, опять просмотры и переговоры. Но назначить пенальти в конце встречи судья не решился. Может, репутация Комличенко, как умельца зарабатывать 11-метровые, сработала против Николая? Хотя удар по ноге он получил. «Локомотив» победил 1:0 и набрал первые три очка в Кубке страны. Встреча завершилась под аккомпанемент дождя.

Выиграл тот, кто больше хотел победить. Ростовчане были всеми мыслями в Санкт-Петербурге, поэтому хотели выстоять малой кровью и искать удачу в серии пенальти. Как видим, не помогло. «Локомотив», оказавшийся более мотивированным, довольствовался скромной победой. В отличие от двух матчей чемпионата, подопечные Михаила Галактионова очень грамотно сыграли в обороне. Впрочем, гости не ставили для защиты москвичей каких-то сверхсложных задач.

Избиение «Акрона»

Поединок в Казани показал, кому Кубок нужен, а кому не очень. Даром, что состав казанцев был далёк от идеала. Рашид Рахимов решил проверить в деле ближайший резерв. В то же время у волжан также не было многих игроков основы. Зато с первых минут вышли Иван Тимошенко и совсем юный Арсений Дмитриев.

Преимущество казанцев обозначилось сразу. Уже на пятой минуте мощно зарядил Никита Васильев. А через три минуты ветеран российского футбола 37-летний Олег Иванов выложил отличный пас Даниилу Кузнецову. На этом сопротивление «Акрона» постепенно сошло на нет. «Рубин» доминировал на поле, разочек зарядил в штангу, но до перерыва счёт не изменился. Второй гол побывал в воротах Сергея Волкова вскоре после начала второй 45-минутки. Илья Рожков использовал навес Александара Юкича. Через некоторое время отличился уже сам Юкич, а там и Угучукву Иву отметился, едва выбежав на замену. Крупная победа «Рубина» 4:0.

Казанцы показали, что оправились от нокдауна, в котором побывали в матче с «Зенитом». Резервисты продемонстрировали, что они готовы играть в основе. Солидно смотрелся бронзовый призёр Евро-2008 Иванов, отлично вошёл в игру бывший сочинец Юкич. Впечатления от игры нового вратаря казанцев Евгения Ставера не осталось, ибо особой работы у него не было.

Что касается «Акрона», который в предыдущие годы заработал репутацию кубкового бойца, то на этот раз подопечные Заурбека Тедеева смотрелись куда бледнее, чем на старте чемпионата страны. Видимо, в этом сезоне волжане сосредоточатся на выполнении главной задачи — закрепиться в Премьер-Лиге. Кубок может подождать до лучших времён.