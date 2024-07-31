Крупная победа малой кровью. Победитель Кубка России уверенно начал защиту титула

1722374963

сегодня, 00:29

«Факел» не стал серьёзным испытанием для «Зенита».

В борьбу за Кубок России вступил обладатель трофея «Зенит». В первом туре группового этапа петербуржцы принимали воронежский «Факел».

Гол Ерохина и больше ничего

«Зенит» вышел на игру с «Факелом» изрядно обновив состав. Из тех, кто громил «Рубин» в Казани, на поле остались только защитник Нино и полузащитник Вильмар Барриос. Но оппонент Сергея Семака — тренер воронежцев Игорь Черевченко, провёл полную ротацию состава. В стартовой обойме не оказалось ни одного футболиста, начинавшего игру с «Акроном». Причём гости заявили только шесть запасных.

Конечно, у «Зенита» игроков на два состава, и даже резервисты не должны испытывать проблем с «Факелом». Они и не испытывали. Петербуржцы играли не слишком быстро, чем облегчали сопернику задачу. Острых моментов было немного. Густаво Мантуан проверил бдительность Виталия Гудиева. Вратарь выбил мяч на угловой.

Розыгрыш этого корнера ничего хозяевам поля не принёс. А вот следующий угловой оказался результативным. Огромный Александр Ерохин выпрыгнул выше всех и точно пробил головой. Все попытки Гудиева отстоять ворота оказались тщетными.

Это пожалуй всё, что смогли команды создать в первом тайме. Обладатель Кубка спокойно контролировал мяч и не стремился обострить игру. А второй состав «Факела» даже не пытался угрожать воротам Дениса Адамова. Так что гол Ерохина оказался единственным в первом тайме. Сложно сказать, остался ли Семак доволен игрой своей команды. Но вряд ли ему доставила удовольствие игра Андрея Мостового и Ивана Сергеева.

Не дотянули до нормы

А начало второго тайма выдалось куда более живым. Во многом благодаря выходу Дмитрия Васильева, который заменил Барриоса. Молодой полузащитник не передерживал мяч. И чуть было не привёз гол в ворота «Зенита». Мохамед-Али Браими отобрал мяч у Васильева, сыграл в стенку с Евгением Марковым и убежал от Нуралы Алипа. Но пробил алжирец крайне неудачно, не попав в створ ворот. Не использовав стопроцентный момент Браими через несколько минут отправился в раздевалку. Вышедший вместо него Дилан Мертенс сделал навес в штрафную, и Евгений Марков опасно пробил головой. Правда, неточно.

К исходу первого часа Семак решил бросить в бой и Вендела, и Максима Глушенкова. Максим до сих пор не появлялся в Санкт-Петербурге в форме «Зенита». И сразу у ворот гостей возникли два момента. Опасно били по воротам Густаво Мантуан и Сергей Волков. А потом и гол созрел.

Снова подача углового, ошибся на выходе Гудиев, а Василий Черов в борьбе с Нино отправил мяч в сетку своих ворот. Причём в этом эпизоде Нино получил повреждение и попросил замену. А потом захромал и Мантуан. Но Густаво всё же разбегался и остался на поле.

Глушенков всё же сделал своё дело. Максим ворвался в штрафную и навесил на Ерохина. Александр снова пробил головой в угол. Гудиев отбил мяч перед собой, и вышедший на замену Вильсон Изидор с близкого расстояния добил его в ворота. Тут же Изидор отличился ещё раз, но гол не был засчитан из-за положения вне игры у француза.

Вендел запустил Глушенкова к воротам, и Абдуле Багамаеву не оставалось ничего иного, как сбить лучшего бомбардира петербуржцев. Игроки «Факела» в этом сезоне пока не уходят с поля без красных карточек.

«Зенит» мог забить четыре мяча, как в трёх предыдущих встречах текущего сезона. Но свою гроссмейстерскую норму «сине-бело-голубые» не выполнили. Одного гола не хватило. Что вряд ли расстроило кого-то из стана победителей. У «Зенита» три очка и второе место в группе D. На первом «Рубин», забивший на один гол больше. «Факел» и «Акрон» свои матчи крупно проиграли.

Весёлые «зенитовцы» и грустный Бакаев

В том, что «Зенит» выиграет у «Факела», не сомневался никто. Равно, как и то, что Сергей Семак проверит в матче с не самым сильным соперником свой ближайший резерв. И надо сказать, резервисты не подвели. Может, не получилась игра у Мостового и Сергеева, но Сергей Богданович прекрасно знает, как умеют играть Андрей и Иван. Очень хорош был Ерохин, приложивший голову к двум голам. Прекрасно закрыл правый фланг обороны Сергей Волков. Да и Юрий Горшков, игравший слева, тоже заслужил похвалы. Может занести матч в актив Густаво Мантуан.

Активно начал второй тайм Дмитрий Васильев. Но затем молодой полузащитник едва не привёз гол, после чего несколько сник и потерялся. Заменить в центре поля Барриоса он пока не готов. Заметно усилил игру хозяев выход Вендела и Глушенкова. И хотя Максим на этот раз ушёл с поля без гола, питерскую премьеру стоит признать успешной. Также, вне всякого сомнения, понравился Изидор, который забил один мяч и мог отгрузить ещё парочку.

И только один человек из «Зенита» покидал стадион грустным. Зелимхан Бакаев просидел все 90 минут на лавочке, но так и не вышел. Видимо, Семак больше не рассчитывает на полузащитника, вернувшегося из аренды. Не исключено, что Зелимхану придётся подыскивать себе новую команду.

«Факел» в третий раз в сезоне проиграл. Но в первом тайме смотрелся достойно, да и после перерыва до второго гола тоже. Гости создали два неплохих момента. Не забудем, что воронежцы также играли резервным составом. Поэтому не стоит списывать команду Игоря Черевченко со счетов, а самому тренеру предрекать скорую отставку. Тем более, что Кубок для «Факела» всё же второстепенный турнир, как бы цинично это ни звучало. Воронежцам бы в Премьер-Лиге удержаться.