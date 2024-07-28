«Спартак» едва снова не провалился. Крутой аргентинец и арбитры VAR подстраховали москвичей

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28 июля 2024, 17:21

Невысокая линия атаки принесла Станковичу голы.

Реализовали штрафной, но не забили с пенальти

Увидели отличный дебют плеймейкера Барко. Станкович хотел переиначить «Спартак» на одну из своих любимых схем «4-1-4-1». Но «Химки» не позволили Зобнину располагаться высоко, гости переходили к «4-3-3» и «4-2-3-1». Также тренер «красно-белых» сменил фланговых игроков в обороне, Хлусевич переместился на правый край, а Рябчук вышел слева. А самое главное, что Деян бросил в бой «десятку» Барко с пятым номером на спине.

Было интересно, где именно сыграет аргентинский новичок за 14 млн евро (17 с бонусами). Оказалось, что футболист формата самого Станковича. Эсекьель в первом тайме на дриблинге дошел до ворот и пробил в штангу. А после короткого отдыха аргентинец снял напряжение, когда реализовал штрафной ударом в «девятку». Также Барко помог Угальде. Манфред заработал пенальти, который не забил Бонгонда, но после перерыва попал в пустые ворота.

В атаке были двое из тройки самых дорогих футболистов в истории «Спартака», и оба отличились – Барко и Угальде. Удивило, что «Химки» резко выключились после перерыва. До этого фаворит мог доиграться, но отмененный гол Веры словно волнорез. А для «Спартака» окончательным переключателем стал штрафной от Барко. До этого крошечный игрок –167 сантиметров, старался всегда оставаться открытым перед штрафной площадью «Химок».

На острие вышел костариканец Угальде, чей рост лишь 172 сантиметра. Вместе с невысоким Бонгонда – Тео выше коллег лишь на несколько сантиметров, увидели одну из самых негабаритных линий атаки в РПЛ . Станкович против защитников «Химок» поставил на резкость и технику, отказавшись от Жозе в основе. А Соболева не было в заявке. Новая стратегия сработала не сразу, но ураганный старт второго тайма всё перевернул в пользу «Спартака».

Арбитры VAR не позволили Казарцеву ошибиться

Судья Казарцев – знаменитый мастер просмотра повторов. В первом тайме матча «Химок» и «Спартака» арбитр формально ошибся дважды. И оба раза его подстраховали коллеги с повторами. В первом случае «Химки» забили симпатичный мяч. Зобнин допустил грубый ляп, ушел от мяча после удара Веры, аргентинец ошарашил «Спартак» дальним выстрелом. Вот только в начале результативной атаки форвард Заболотный ударил Умярова по пятке.

Казарцев момент не видел, в динамике непросто рассмотреть такой фол. Для этого и существуют повторы. Принимается аргумент, что Умяров защищал ногой мяч от Заболотного, а не пытался сыграть сам. Форвард хотел достать мяч, но сначала ударил соперника. Нарушение правил, гол диспетчера Веры отменили по делу. А дальше защитник «Химок» Голубович выставил правую ногу, помешав Угальде двигаться к воротам за мячом в штрафной.

Явный фол, странно, что Казарцеву понадобился повтор. Дважды главный судья не спешил наказывать «Химки». Дважды его помощники поступили верно. Повторы работают, хотя отметим также голкипера хозяев поля. Обухов сначала отразил удар Бонгонда с «точки», а затем выскочил, когда Угальде пришел с добавкой. Важный момент, доказывает состояние «Спартака» до перерыва. За весь первый тайм фаворит лишь 3 раза попал в створ, дважды после пенальти.

Станкович достучался до подопечных в перерыве

Только крутое выступление Деяна в раздевалке могло повлиять на вялый «Спартак». Многим футболистам – Хлусевичу, Умярову, Зобнину, Бонгонда и Игнатову, первая половина матча не удалась. Хорошо описывает игру «Спартака» растерянность Михаила. Сегодня вышел на месте Промеса, играл левого инсайда со смещениями в штрафную площадь. И ничего у Игнатова не получалось, именно его убрал с поля Станкович, выпустив Зиньковского.

Но первым после перерыва принес пользу Бонгонда. Сначала заработал штрафной для Барко, а затем Тео отдал голевой пас на Угальде с левого фланга на пустые ворота. Кстати, в РПЛ дебютного гола со штрафного не было несколько лет. Турок Языджи так забил за ЦСКА . Хорошо, что в чемпионате появился техничный Барко с ярким талантом. Голам со штрафным надо возвращать былой престиж, а в последнее время прицел сбился не только у Роналду.

Также очень важно поругать атаку «Химок». Заболотный, Руденко, Вера и Мирзов умеют играть в футбол. Почему было так мало ударов в створ? «Спартак» не работал с высокой линией обороны, как в Оренбурге. Но Бабич и Чернов не Ван Дейк с Ромеро. Разумеется, Максименко надо было тревожить чаще. Опорная зона с Умяровым и Зобниным без мяча тоже сыграла средне. «Химки» остановились и сами подарили «Спартаку» преимущество.

«Химки» сделали всё для уверенной победы соперника

Соперник «поплыл», даже защитнику Бабичу удалось забить за «красно-белых». Удивительное перевоплощение «Химок» в худшую сторону. До отмены голы Веры близко не было похоже на разгром в пользу «Спартака». Но современный футбол знаменит разными таймами. «Красно-белые» порадовали публику, заслуженная победа с резкими выпадами. Разумеется, сильно повезло с голом Барко, со штрафных забивают нечасто. Но в этом весь «Спартак».

Не сумели реализовать одиннадцатиметровый, забили красивее. Сегодня всё сложилось для «красно-белых» идеально. Было много перестановок, но жестко выпал только Игнатов, у которого словно отсутствует четкая связь между головой, которая принимает неплохие решения, и ногами – ими нужно реализовать идеи. «Спартак» сегодня не был невероятно быстрым, но Угальде и Барко вышли с желанием забить первые голы в РПЛ . У них получилось.