Флоренци может пропустить сезон 2024/25 из-за травмы

1722624177

вчера, 21:42

Защитник «Милана» получил серьёзную травму в товарищеском матче против «Манчестер Сити».

У футболиста диагностировано повреждение крестообразной связки и мениска. Сегодня он был прооперирован.

Ожидается, что Флоренци вернётся на поле не раньше весны 2025 года.