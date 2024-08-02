Флоренци может пропустить сезон 2024/25 из-за травмы

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци получил серьёзную травму в товарищеском матче против «Манчестер Сити».
У футболиста диагностировано повреждение крестообразной связки и мениска. Сегодня он был прооперирован.
Ожидается, что Флоренци вернётся на поле не раньше весны 2025 года.
Он уже однозначно не будет играть в этом сезоне.
Милану понадобится срочная замена игрока.
И кому нужны такие товарищеские матчи?
Он уже однозначно не будет играть в этом сезоне.
Милану понадобится срочная замена игрока.
И кому нужны такие товарищеские матчи?