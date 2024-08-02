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Флоренци может пропустить сезон 2024/25 из-за травмы

вчера, 21:42

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци получил серьёзную травму в товарищеском матче против «Манчестер Сити».

У футболиста диагностировано повреждение крестообразной связки и мениска. Сегодня он был прооперирован.

Ожидается, что Флоренци вернётся на поле не раньше весны 2025 года.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:25
Почему может пропустить?
Он уже однозначно не будет играть в этом сезоне.
Милану понадобится срочная замена игрока.
И кому нужны такие товарищеские матчи?
drug01
drug01
вчера в 21:59
Такое сложная травма ещё не в играх сезона, не повезло...
g76pebsrenk3
g76pebsrenk3
вчера в 21:59
Обидно конечно в товарищеском матче получать такие тяжёлые травмы
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