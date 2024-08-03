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Агент Дркушича отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к игроку

вчера, 16:22

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, высказался о предполагаемом интересе к игроку со стороны «Зенита».

Дркушич близок к переходу в «Зенит»? Я могу сказать, что мы ведем переговоры со всеми заинтересованными клубами, приоритетом игрока в данный момент является поездка в Европу, все остальное — лишь спекуляции.

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Все комментарии
93d5ucwn2m26
93d5ucwn2m26
вчера в 20:46
Зене то он зачем?)
2b5kgzrbrgsh
2b5kgzrbrgsh
вчера в 20:45
разгон пошёл
lotsman
lotsman
вчера в 18:40
Очень много лживых вбросов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:43, ред.
Зенит» может расстаться с Родригао и подписать Ванью Дркушича.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» ждет решения по продаже защитника Родригао за 4-5 млн евро. Если трансфер удастся, петербургский клуб выкупит защитника «Сочи» Дркушича за эти деньги.


...хотя все понимаем что данный игрок Зениту не особо и нужен....
Он будет 86-м игроком Зенита в сезоне...они и так уж в столовую по очереди ходят...группами...по 20 человек..)))
«Зенит» выкупит Дркушича у «Сочи» и отдаст его в аренду «Црвене Звезде»
63v4wfucks5e
63v4wfucks5e
вчера в 16:37, ред.
Очередной лживый вброс на потеху клоунам.
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