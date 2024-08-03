Агент Дркушича отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к игроку

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, высказался о предполагаемом интересе к игроку со стороны «Зенита».
Дркушич близок к переходу в «Зенит»? Я могу сказать, что мы ведем переговоры со всеми заинтересованными клубами, приоритетом игрока в данный момент является поездка в Европу, все остальное — лишь спекуляции.
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» ждет решения по продаже защитника Родригао за 4-5 млн евро. Если трансфер удастся, петербургский клуб выкупит защитника «Сочи» Дркушича за эти деньги.
...хотя все понимаем что данный игрок Зениту не особо и нужен....
Он будет 86-м игроком Зенита в сезоне...они и так уж в столовую по очереди ходят...группами...по 20 человек..)))
«Зенит» выкупит Дркушича у «Сочи» и отдаст его в аренду «Црвене Звезде»
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» ждет решения по продаже защитника Родригао за 4-5 млн евро. Если трансфер удастся, петербургский клуб выкупит защитника «Сочи» Дркушича за эти деньги.
...хотя все понимаем что данный игрок Зениту не особо и нужен....
Он будет 86-м игроком Зенита в сезоне...они и так уж в столовую по очереди ходят...группами...по 20 человек..)))
«Зенит» выкупит Дркушича у «Сочи» и отдаст его в аренду «Црвене Звезде»