Агент Дркушича отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к игроку

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» , высказался о предполагаемом интересе к игроку со стороны «Зенита».

Дркушич близок к переходу в «Зенит»? Я могу сказать, что мы ведем переговоры со всеми заинтересованными клубами, приоритетом игрока в данный момент является поездка в Европу, все остальное — лишь спекуляции.